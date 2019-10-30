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Котёл, который взорвался в Жодино, даже не собирались вводить в эксплуатацию. Подробности взрыва
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Следственный комитет продолжает расследование по факту взрыва в жодинской котельной. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напоминаем: на территории производственной базы взорвался тепловой котел. 46-летний машинист от полученных травм скончался в больнице, еще четверо пострадавших госпитализированы.
Сергей Васильев, пострадавший:
Пострадавший согласился рассказать, как все произошло, полностью не показывая лицо из-за ссадин – человеческий фактор, сами понимаете. Рабочий день Сергея во вторник начался как обычно, а вот закончился...
На этих кадрах видны последствия взрыва в котельной. По словам очевидцев, это произошло ориентировочно в два часа дня. Запуск котла, а потом громкий хлопок, дым и дальше все как в тумане.
Кристина Федорович, корреспондент:
За счет этого котла отапливалась только ремонтная автотехники. Как оказалось, вводить его в работу в октябре никто не планировал.
Юрий Рабецкий, директор Жодинского ГУП «ОЖКХ»:
На месте происшествия погиб 46-летний машинист котельной. Еще четверых доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Владимир Циолта, главный врач УЗ «Жодинская ЦГБ»:
Сейчас пациент с ожогами переведен из реанимации, остальные пострадавшие тоже идут на поправку.
Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:
Назначены экспертизы с целью установления точной причины смерти мужчины и степени травм, полученных пострадавшими. Проведение следственных и процессуальных действий с целью установления причин взрыва и иных фактических обстоятельств происшествия продолжается.
За последнее десятилетие ЧП, связанных с использованием отопительных котлов, менее сотни. Чаще всего взрывы происходят из-за резкого похолодания, особенно в ночное время. Еще одна причина – банальное неправильное использование.
Андрей Ковшик, заместитель начальника Управления надзора за безопасностью оборудования Госпромнадзора:
Грядут морозы и угрозы, как говорят специалисты (конечно, только в случае неправильного пользования). А в жодинской истории совсем скоро обещают поставить точку: следователи уже изъяли необходимые документы, допрашивают работников, назначены экспертизы.
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Новости Беларуси. Следственный комитет продолжает расследование по факту взрыва в жодинской котельной. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24...
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