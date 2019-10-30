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Котёл, который взорвался в Жодино, даже не собирались вводить в эксплуатацию. Подробности взрыва

31.10.2019 22:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следственный комитет продолжает расследование по факту взрыва в жодинской котельной. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем: на территории производственной базы взорвался тепловой котел. 46-летний машинист от полученных травм скончался в больнице, еще четверо пострадавших госпитализированы.

В Жодино произошёл взрыв в котельной: погиб человек, ещё четверо пострадали

По факту гибели рабочего при взрыве котла в Жодино возбуждено уголовное дело

Все обстоятельства случившегося выясняла корреспондент Кристина Федорович.

Котёл, который взорвался в Жодино, даже не собирались вводить в эксплуатацию. Подробности взрыва

Сергей Васильев, пострадавший:
Взрыв был, а потом смотрю – весь мокрый, в том плане, что колет взорвался, течет. Всего обдало водой. И все, больше я ничего не помню.

Котёл, который взорвался в Жодино, даже не собирались вводить в эксплуатацию. Подробности взрыва

Пострадавший согласился рассказать, как все произошло, полностью не показывая лицо из-за ссадин – человеческий фактор, сами понимаете. Рабочий день Сергея во вторник начался как обычно, а вот закончился...

Котёл, который взорвался в Жодино, даже не собирались вводить в эксплуатацию. Подробности взрыва

На этих кадрах видны последствия взрыва в котельной. По словам очевидцев, это произошло ориентировочно в два часа дня. Запуск котла, а потом громкий хлопок, дым и дальше все как в тумане.

Котёл, который взорвался в Жодино, даже не собирались вводить в эксплуатацию. Подробности взрыва

Кристина Федорович, корреспондент:
Вот то самое место. Тепловой котел взорвался на территории производственной базы. Видно, что из-за взрыва частично разрушена внешняя стена здания, выбито окно, внутри валяются обломки оборудования. Осмотр места происшествия еще продолжается.

Котёл, который взорвался в Жодино, даже не собирались вводить в эксплуатацию. Подробности взрыва

За счет этого котла отапливалась только ремонтная автотехники. Как оказалось, вводить его в работу в октябре никто не планировал.

Котёл, который взорвался в Жодино, даже не собирались вводить в эксплуатацию. Подробности взрыва

Юрий Рабецкий, директор Жодинского ГУП «ОЖКХ»:
В дальнейшем будет выяснены причины, почему вообще котельная была включена и что там случилось. Скорее всего, она будет полностью демонтирована, сейчас рассматриваем вопрос о применении другого вида отопления.

Котёл, который взорвался в Жодино, даже не собирались вводить в эксплуатацию. Подробности взрыва

На месте происшествия погиб 46-летний машинист котельной. Еще четверых доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Котёл, который взорвался в Жодино, даже не собирались вводить в эксплуатацию. Подробности взрыва

Владимир Циолта, главный врач УЗ «Жодинская ЦГБ»:
В 14:12 на скорую помощь поступил вызов. Один человек с ожогами первой-второй степени (8-10%) был госпитализирован в отделение реанимации в состоянии средней степени тяжести. Двое пациентов с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, ушиб мягких тканей, рваные раны лица были госпитализированы в отделение травматологии. Одна пациентка обслужена амбулаторно.

Котёл, который взорвался в Жодино, даже не собирались вводить в эксплуатацию. Подробности взрыва

Сейчас пациент с ожогами переведен из реанимации, остальные пострадавшие тоже идут на поправку.

Котёл, который взорвался в Жодино, даже не собирались вводить в эксплуатацию. Подробности взрыва

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:
По данному факту управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело по части второй статьи 306 Уголовного кодекса Беларуси. Это нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Назначены экспертизы с целью установления точной причины смерти мужчины и степени травм, полученных пострадавшими. Проведение следственных и процессуальных действий с целью установления причин взрыва и иных фактических обстоятельств происшествия продолжается.

Котёл, который взорвался в Жодино, даже не собирались вводить в эксплуатацию. Подробности взрыва

За последнее десятилетие ЧП, связанных с использованием отопительных котлов, менее сотни. Чаще всего взрывы происходят из-за резкого похолодания, особенно в ночное время. Еще одна причина – банальное неправильное использование.

Котёл, который взорвался в Жодино, даже не собирались вводить в эксплуатацию. Подробности взрыва

Андрей Ковшик, заместитель начальника Управления надзора за безопасностью оборудования Госпромнадзора:
При использовании бытовых котлов необходимо использовать инструкции завода-изготовителя, которые отражают четкие требования, чтобы не нарушать. Вопрос закладки топлива для твердотопливных котлов конкретно, вопросы состояния дымохода, отчистки. Опять же, того качества дров, которое заложено заводом-изготовителем при изготовлении этого котла. Это основные вопросы.

Котёл, который взорвался в Жодино, даже не собирались вводить в эксплуатацию. Подробности взрыва

Грядут морозы и угрозы, как говорят специалисты (конечно, только в случае неправильного пользования). А в жодинской истории совсем скоро обещают поставить точку: следователи уже изъяли необходимые документы, допрашивают работников, назначены экспертизы.

Котёл, который взорвался в Жодино, даже не собирались вводить в эксплуатацию. Подробности взрыва

Люди в материале: Сергей Васильев, Кристина Федорович, Юрий Рабецкий, Владимир Циолта, Татьяна Белоног, Андрей Ковшик
 
 
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Новости Беларуси. Следственный комитет продолжает расследование по факту взрыва в жодинской котельной. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24...
 
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