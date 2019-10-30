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Белорусы начнут полностью оплачивать коммуналку не раньше 2026 года

31.10.2019 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь вместе с Всемирным банком готовит программу реформ, которая в том числе включает вопросы оплаты коммунальных услуг населением. Об этом первый вице-премьер Александр Турчин рассказал на Кастрычнiцкiм эканамiчным форуме.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В рамках реализации программы со Всемирным банком вопросы оплаты коммунальных услуг населением должны стать самыми болезненными. Первый вице-премьер отметил, что выход на 100% оплаты отопления, к примеру, запланирован только на 2026 год.

— К этому вопросу надо подходить осторожнее всего, учитывать, как они воспринимаются населением, — отметил он.

Тарифы на коммунальные услуги будут расти постепенно.

Кроме того, срок выхода на стопроцентную оплату коммуналки решили отдалить настолько, чтобы можно было выполнять поручение президента по размерам ежегодного повышения оплаты труда.

Ранее вице-премьер Владимир Кухарев рассказывал, что в текущем году тарифы на коммуналку повышаться не будут.

Сколько белорусы возмещают за ЖКУ

В Беларуси население в 2018 году возмещало 75,6% затрат по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг, остальное субсидировало государство, годом ранее — 69,7%.

В 2019 году белорусы, по расчетам властей, будут возмещать 80,5% затрат за оказанные ЖКУ, остальное будет субсидировать государство. Это оценочный показатель на нынешний год, по итогам года он будет пересчитан и уточнен с учетом фактических затрат коммунальников на ЖКУ.

В этом году в Беларуси подняли тарифы на ЖКУ в пределах 5 долларов в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг. К примеру, повышение тарифов на ЖКУ в этом году решили разделить на 2 этапа: с 1 января — на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию (суммарно на 3,9 доллара), а с 1 июня, после завершения отопительного сезона, — на услуги теплоснабжения (на 1,1 доллара).

Конференция KEF-2019 организована Исследовательским центром ИПМ при участии BEROC и CASE Belarus в рамках проекта «Развитие Кастрычніцкага эканамічнага форума» (финансируется Европейским Союзом).

Международные партнеры: USAID, Pact, Inc., Посольство Великобритании в Минске, ООН, Международный валютный фонд, Всемирный банк.

Генеральный партнер – Беларусбанк 
Генеральный технологический партнер – A1
Генеральный информационный партнер – TUT.BY

Партнеры конференции: Baker Tilly Bel, DoubleTree by Hilton Hotel Minsk

 
Теги: Минск
 
 
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