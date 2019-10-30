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Грузоперевозчиков предупреждают о возможных затруднениях при пересечении белорусско-польской границы

31.10.2019 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

При пересечении белорусско-польской границы 31 октября и 1 ноября возможны затруднения. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации и связей с общественностью Гродненской пограничной группы.

Грузоперевозчиков предупреждают о возможных затруднениях при пересечении белорусско-польской границы

По имеющейся информации, польская сторона вводит ряд временных ограничений на движение большегрузного транспорта общей массой свыше 12 т по дорогам общего пользования. Полный запрет на движение большегрузных автопоездов по территории Польши будет действовать (по белорусскому времени) 31 октября с 20.00 до 24.00, 1 ноября - с 10.00 до 24.00, 10 ноября с 20.00 до 24.00, 11 ноября - с 10.00 до 24.00.

"Данный запрет связан с днем поминовения усопших, а также проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню независимости Польши", - сообщили в службе информации и связей с общественностью Гродненской пограничной группы.

В связи с этим возможно формирование очередей грузового транспорта на белорусско-польской границе. Грузоперевозчикам рекомендуют учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.

 
 
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  При пересечении белорусско-польской границы 31 октября и 1 ноября возможны затруднения. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации и связей с общественностью...
 
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