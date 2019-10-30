﻿ Под пристальным вниманием буквально каждый ценник. Профсоюзы Беларуси усилили контроль над ценами на овощи. 21.by
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Под пристальным вниманием буквально каждый ценник. Профсоюзы Беларуси усилили контроль над ценами на овощи

31.10.2019 22:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Профсоюзы Беларуси усилили контроль в сфере торговли. Речь идет как о пресечении необоснованного роста цен, так и об усиленном насыщении прилавков отечественной продукцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под пристальным вниманием буквально каждый ценник. Профсоюзы Беларуси усилили контроль над ценами на овощи

Профсоюзы, фермеры и продавцы (всего больше полусотни спикеров со всех регионов) 31 октября в Минске обсудили насущные проблемы и рассказали о том, что ожидает покупателей.

Подробности в материале Оксаны Семашко.

Одно из крупнейших овощеводческих предприятий под Гомелем в 2019 году собрало около 20 тысяч тонн витаминной продукции. Такой высокой урожайности равноценны и заботы.

Под пристальным вниманием буквально каждый ценник. Профсоюзы Беларуси усилили контроль над ценами на овощи

Аркадий Кобрусев, директор КСУП «Брилево»:
Мы на протяжении десятков лет занимаем первое место по урожайности. Всю производимую продукцию мы стараемся своевременно убрать, заложить в складские помещения и своевременно реализовать.

Под пристальным вниманием буквально каждый ценник. Профсоюзы Беларуси усилили контроль над ценами на овощи

Это яркий пример того, что аграрии сегодня не позволяют оптовикам выкручивать себе руки и работают исключительно на своих условиях. Берут ассортиментом и качеством, но так отнюдь не везде.

Под пристальным вниманием буквально каждый ценник. Профсоюзы Беларуси усилили контроль над ценами на овощи

Николай Силин, председатель Минской областной ассоциации фермеров:
Я считаю, что сегодня, чтобы удешевить нам продукцию, которую производят фермеры (картофель и овощи), нужно допустить к продаже на торговых точках в шаговой доступности.

Под пристальным вниманием буквально каждый ценник. Профсоюзы Беларуси усилили контроль над ценами на овощи

Дело в том, что по факту сегодня крупные торговые сети неохотно берут товар у фермеров. Попросту нет помещений для хранения тех же овощей, оттого и закупаются по минимуму. А страдает покупатель.

Под пристальным вниманием буквально каждый ценник. Профсоюзы Беларуси усилили контроль над ценами на овощи

Татьяна Карбанович, заместитель начальника главного управления растениеводства Минсельхозпрода:
Обозначен вопрос о необходимости снижения себестоимости производимой продукции, которая складывается из ряда статей или факторов, на что также нацелены наши производители продукции.

Под пристальным вниманием буквально каждый ценник. Профсоюзы Беларуси усилили контроль над ценами на овощи

В 2019 году в Беларуси собрали урожай овощей на 40 центнеров с гектара больше, чем в 2018-м – это плюс к 360 тысячам тонн.

Под пристальным вниманием буквально каждый ценник. Профсоюзы Беларуси усилили контроль над ценами на овощи

Оксана Семашко, корреспондент:
Под пристальным вниманием профсоюзов буквально каждый ценник. По тенденциям на рынке и зарплатам прослеживается и благосостояние белорусов. Очередной шаг – помочь аграриям найти компромисс с гипермаркетами.

Под пристальным вниманием буквально каждый ценник. Профсоюзы Беларуси усилили контроль над ценами на овощи

Одна из мер, которая позволит сделать рынок цивилизованным – заключение долгосрочных контрактов. Так можно будет установить фиксированные цены между сельхозпроизводителями и торговыми сетями.

Под пристальным вниманием буквально каждый ценник. Профсоюзы Беларуси усилили контроль над ценами на овощи

Хотелось бы видеть на прилавках товары, выращенные в нашей стране. Отечественные товары по приемлемым ценам.

Под пристальным вниманием буквально каждый ценник. Профсоюзы Беларуси усилили контроль над ценами на овощи

Александр Литвин, председатель совета директоров торговой сети:
У нас есть еженедельные тендеры. Фиксируется самая низкая цена поставщиков, чтоб не повышались цены на прилавке и наш потребитель мог купить дешевую и качественную продукцию.

Под пристальным вниманием буквально каждый ценник. Профсоюзы Беларуси усилили контроль над ценами на овощи

Профсоюзы сегодня ратуют за недопущение необоснованного роста цен на овощи. Ведь еще прошлой весной капуста подорожала сразу в два раза после того, как большую часть продукции три крупных оптовика вывезли в Россию. Чтобы уже предстоящей весной белорусам не пришлось переплачивать, к примеру, за «второй хлеб», меры нужно принимать уже сейчас.

Под пристальным вниманием буквально каждый ценник. Профсоюзы Беларуси усилили контроль над ценами на овощи

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Если у нас есть такое понимание, как стабилизационные фонды, значит, они должны обеспечивать – от своего названия уже – стабильность цен. И если где-то сегодня мы видим, что этой стабильности нет, значит, есть то, что необходимо усовершенствовать.

Под пристальным вниманием буквально каждый ценник. Профсоюзы Беларуси усилили контроль над ценами на овощи

Одних крестьянско-фермерских хозяйств в нашей стране около трех тысяч, а магазинов – еще больше. Самое главное в таких порой запутанных торговых отношениях не забывать о покупателях, в чьих руках не бездонный кошелек.

Под пристальным вниманием буквально каждый ценник. Профсоюзы Беларуси усилили контроль над ценами на овощи

Люди в материале: Аркадий Кобрусев, Николай Силин, Татьяна Карбанович, Оксана Семашко, Александр Литвин, Михаил Орда
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Профсоюзы Беларуси усилили контроль в сфере торговли. Речь идет как о пресечении необоснованного роста цен, так и об усиленном насыщении...
 
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