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Под пристальным вниманием буквально каждый ценник. Профсоюзы Беларуси усилили контроль над ценами на овощи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Профсоюзы Беларуси усилили контроль в сфере торговли. Речь идет как о пресечении необоснованного роста цен, так и об усиленном насыщении прилавков отечественной продукцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Профсоюзы, фермеры и продавцы (всего больше полусотни спикеров со всех регионов) 31 октября в Минске обсудили насущные проблемы и рассказали о том, что ожидает покупателей.
Одно из крупнейших овощеводческих предприятий под Гомелем в 2019 году собрало около 20 тысяч тонн витаминной продукции. Такой высокой урожайности равноценны и заботы.
Аркадий Кобрусев, директор КСУП «Брилево»:
Это яркий пример того, что аграрии сегодня не позволяют оптовикам выкручивать себе руки и работают исключительно на своих условиях. Берут ассортиментом и качеством, но так отнюдь не везде.
Николай Силин, председатель Минской областной ассоциации фермеров:
Дело в том, что по факту сегодня крупные торговые сети неохотно берут товар у фермеров. Попросту нет помещений для хранения тех же овощей, оттого и закупаются по минимуму. А страдает покупатель.
Татьяна Карбанович, заместитель начальника главного управления растениеводства Минсельхозпрода:
В 2019 году в Беларуси собрали урожай овощей на 40 центнеров с гектара больше, чем в 2018-м – это плюс к 360 тысячам тонн.
Оксана Семашко, корреспондент:
Одна из мер, которая позволит сделать рынок цивилизованным – заключение долгосрочных контрактов. Так можно будет установить фиксированные цены между сельхозпроизводителями и торговыми сетями.
Хотелось бы видеть на прилавках товары, выращенные в нашей стране. Отечественные товары по приемлемым ценам.
Александр Литвин, председатель совета директоров торговой сети:
Профсоюзы сегодня ратуют за недопущение необоснованного роста цен на овощи. Ведь еще прошлой весной капуста подорожала сразу в два раза после того, как большую часть продукции три крупных оптовика вывезли в Россию. Чтобы уже предстоящей весной белорусам не пришлось переплачивать, к примеру, за «второй хлеб», меры нужно принимать уже сейчас.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Одних крестьянско-фермерских хозяйств в нашей стране около трех тысяч, а магазинов – еще больше. Самое главное в таких порой запутанных торговых отношениях не забывать о покупателях, в чьих руках не бездонный кошелек.
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Под пристальным вниманием буквально каждый ценник. Профсоюзы Беларуси усилили контроль над ценами на овощи
Новости Беларуси. Профсоюзы Беларуси усилили контроль в сфере торговли. Речь идет как о пресечении необоснованного роста цен, так и об усиленном насыщении...
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