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«Вода сверху, а не выливается». Владимир Ковалёнок вспомнил рекордный полёт и показал свой скафандр

31.10.2019 22:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» рассказали о космонавте Владимире Ковалёнке.

«Вода сверху, а не выливается». Владимир Ковалёнок вспомнил рекордный полёт и показал свой скафандр

Когда в 1957 году в космос полетел первый искусственный спутник Земли, в белорусской деревне Белое особенно пристально всматривался в небо 15-летний паренек.

«Вода сверху, а не выливается». Владимир Ковалёнок вспомнил рекордный полёт и показал свой скафандр

Его смутные грезы приобретут ясные очертания лишь четыре года спустя, когда знаменитое «Поехали!» Гагарина сделает мечты о космосе реальностью для всех землян.

«Вода сверху, а не выливается». Владимир Ковалёнок вспомнил рекордный полёт и показал свой скафандр

Владимир Ковалёнок, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза:
Во дворе школы мы увидели эту мерцающую звездочку, и в меня вселилась уверенность, что я буду летчиком.

«Вода сверху, а не выливается». Владимир Ковалёнок вспомнил рекордный полёт и показал свой скафандр

Через тернии – к звездам. Это про него. Полное лишений послевоенное детство. Могли ли подумать тогда односельчане, что мечта обычного белорусского паренька вознесет его к неземным далям.

Владимир Ковалёнок, космонавт: Невесомость – штука коварная!

Уже во втором полете он установит рекорд по длительности пребывания в космосе.

«Вода сверху, а не выливается». Владимир Ковалёнок вспомнил рекордный полёт и показал свой скафандр

Владимир Ковалёнок:
Цикл смены эритроцитов у нас в организме – 120 суток. Прожив там (в космосе – прим. ред.) 120 суток, возвращались мы на Землю с новой кровью, которая родилась там. Кто скажет, будет она так работать или нет? Никто не знал, нужен был эксперимент.

«Вода сверху, а не выливается». Владимир Ковалёнок вспомнил рекордный полёт и показал свой скафандр

Эксперимент завершился удачно и открыл дорогу для длительных космических командировок. В космосе предстояло пережить множество опасных ситуаций, даже пожар на станции.

«Вода сверху, а не выливается». Владимир Ковалёнок вспомнил рекордный полёт и показал свой скафандр

«Вода сверху, а не выливается». Владимир Ковалёнок вспомнил рекордный полёт и показал свой скафандр

Дома у космонавта хранится тот самый скафандр из двух первых полетов. За свою космическую карьеру он провел на орбите 216 суток, 140 минут – в открытом космосе.

Владимир Ковалёнок:
Глобус этот висит, я вижу Черное море, Каспийское, Средиземное, Прибалтика там видна. Радиус около 2 тысяч обзора вокруг. И меня посещает научная мысль: вот, дожился Ковалёнок, вода сверху, а не выливается.

«Вода сверху, а не выливается». Владимир Ковалёнок вспомнил рекордный полёт и показал свой скафандр

«Вода сверху, а не выливается». Владимир Ковалёнок вспомнил рекордный полёт и показал свой скафандр

Возвращения космонавтов ждала вся Земля, но больше всех мама и бабушка.

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Владимир Ковалёнок
 
 
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В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» рассказали о космонавте Владимире Ковалёнке. Когда в 1957 году в космос полетел первый искусственный спутник Земли, в...
 
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