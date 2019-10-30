|
«Вода сверху, а не выливается». Владимир Ковалёнок вспомнил рекордный полёт и показал свой скафандр
Источник материала: СТВ
В одной из серий проекта
Когда в 1957 году в космос полетел первый искусственный спутник Земли, в белорусской деревне Белое особенно пристально всматривался в небо 15-летний паренек.
Его смутные грезы приобретут ясные очертания лишь четыре года спустя, когда знаменитое «Поехали!» Гагарина сделает мечты о космосе реальностью для всех землян.
Владимир Ковалёнок, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза:
Через тернии – к звездам. Это про него. Полное лишений послевоенное детство. Могли ли подумать тогда односельчане, что мечта обычного белорусского паренька вознесет его к неземным далям.
Уже во втором полете он установит рекорд по длительности пребывания в космосе.
Владимир Ковалёнок:
Эксперимент завершился удачно и открыл дорогу для длительных космических командировок. В космосе предстояло пережить множество опасных ситуаций, даже пожар на станции.
Дома у космонавта хранится тот самый скафандр из двух первых полетов. За свою космическую карьеру он провел на орбите 216 суток, 140 минут – в открытом космосе.
Владимир Ковалёнок:
Возвращения космонавтов ждала вся Земля, но больше всех мама и бабушка.
Подробности – в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» рассказали о космонавте Владимире Ковалёнке. Когда в 1957 году в космос полетел первый искусственный спутник Земли, в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)