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Нацбанк заявил о подготовке изменений в законодательство для перехода к инфляционному таргетированию

31.10.2019 22:42 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Нацбанк заявил о подготовке изменений в законодательство для перехода к инфляционному таргетированию

Также, подчеркнул зампред правления Нацбанка Дмитрий Калечиц, важная составляющая в эффективности реализации режима инфляционного таргетирования – это вопрос, связанный с независимостью центрального банка.

«По нашим оценкам, по мере стабилизации инфляции, по мере более четкого акцентирования внимания монетарных властей на достижении низкой  инфляции, повышении роли коммуникаций с общественностью, повышения понимания определения, что мы перешли к плавающему обменному курсу, формируются соответствующие условия для того, чтобы канал воздействия обменного курса на инфляцию снижался. И это создает необходимые предпосылки для дальнейшего движения с точки зрения перехода на инфляционное таргетирование», – заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц в ходе «Кастрычніцкага эканамічнага форума».

Калечиц также обратил внимание на несколько факторов, которые сдерживают переход к таргетированию инфляции.

«Важный вызов для нас – это сохраняющаяся высокая валютизация балансов банков и собственно активов и пассивов наших агентов экономических отношений. Все это серьезно влияет на процентный канал, на возможность воздействия на инфляцию через наши инструменты монетарной политики. Есть также  вопросы с использованием иностранной валюты на территории Беларуси», – сказал он.

Он подчеркнул, что регулятор видит перед собой комплексную задачу, состоящую в повышении доверия к белорусскому рублю, склонности сбережений в национальной валюте.

По его словам, имеется это целый комплекс мероприятий, который пытается реализовать Нацбанк, направленный на то, чтобы нивелировать то ограничивающее воздействие со стороны данных факторов на возможное эффективное внедрение инфляционного таргетирования.

Цель по инфляции является среднесрочной  в краткосрочной перспективе понятно возможны отклонения от целевого уровня, который центральный банк заявляет. Эти отклонения в краткосрочной перспективе могут быть и макроэкономическая конъюнктура.

Калечиц подчеркнул, что здесь в целом очень важна коммуникация с общественностью, чтобы она понимала, что и почему происходит.

«Нацбанк старается в плане коммуникаций делать много, мы стараемся объяснять, как мы видим развитие экономической ситуации и давать свои оценки. Понятно, что возможностей делать это больше и больше будет у нас после того, как будут внесены соответствующие изменения в законодательство», – отметил заместитель председателя правления Нацбанка.

«Вопрос, связанный с независимостью центрального банка, – это важная составляющая в эффективности реализации режима инфляционного таргетирования, – добавил он. – Сейчас мы подготовили соответствующие изменения в законодательство, в Банковский кодекс, которые позволили бы нам более эффективно подходить к вопросу внедрения инфляционного таргетирования».

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Также, подчеркнул зампред правления Нацбанка Дмитрий Калечиц, важная составляющая в эффективности реализации режима инфляционного таргетирования – это вопрос,...
 
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