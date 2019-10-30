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Тренер «Минска» о поражении «Барселоне»: В более сложных ситуациях мы выдержали, а в более простых привезли голы

31.10.2019 23:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Футбольный клуб «Минск» завершил выступление в Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тренер «Минска» о поражении «Барселоне»: В более сложных ситуациях мы выдержали, а в более простых привезли голы

Непреодолимой для нас оказалась стадия 1/8 финала. Здесь мы дважды проиграли испанской «Барселоне». И если на выезде случился форменный разгром 0:5, то дома белоруски выглядели весьма неплохо. Но класс есть класс – поражение 1:3.

Тренер «Минска» о поражении «Барселоне»: В более сложных ситуациях мы выдержали, а в более простых привезли голы

Владимир Рева, главный тренер женской команды ФК «Минск»:
До 70-й минуты мы очень хорошо держали структуру, учитывая те ошибки, которые были в первой игре, учли в плане перекрывания зон. В более сложных ситуациях мы выдержали, а в более простых привезли себе эти голы.

Тренер «Минска» о поражении «Барселоне»: В более сложных ситуациях мы выдержали, а в более простых привезли голы

Люди в материале: Владимир Рева
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Футбольный клуб «Минск» завершил выступление в Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Непреодолимой для нас оказалась стадия 1/8...
 
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