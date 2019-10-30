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Тренер «Минска» о поражении «Барселоне»: В более сложных ситуациях мы выдержали, а в более простых привезли голы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Футбольный клуб «Минск» завершил выступление в Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Непреодолимой для нас оказалась стадия 1/8 финала. Здесь мы дважды проиграли испанской «Барселоне». И если на выезде случился форменный разгром 0:5, то дома белоруски выглядели весьма неплохо. Но класс есть класс – поражение 1:3.
Владимир Рева, главный тренер женской команды ФК «Минск»:
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Тренер «Минска» о поражении «Барселоне»: В более сложных ситуациях мы выдержали, а в более простых привезли голы
Новости Беларуси. Футбольный клуб «Минск» завершил выступление в Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Непреодолимой для нас оказалась стадия 1/8...
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