|
«Заходи, земляк!» Ковалёнок и Климук рассказали, как познакомились в космосе
Источник материала: СТВ
О легендарной встрече двух советских космонавтов рассказали в одной из серий проекта
А это исторические кадры. Два земляка, два белоруса – Пётр Климук и Владимир Ковалёнок. Уже на родине вспоминают, как встретились в космосе.
Пётр Климук, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза:
Владимир Ковалёнок, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза:
Пётр Климук:
Владимир Ковалёнок:
Пётр Климук:
Подробности – в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О легендарной встрече двух советских космонавтов рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». А это исторические кадры. Два земляка, два белоруса –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)