«Заходи, земляк!» Ковалёнок и Климук рассказали, как познакомились в космосе

Источник материала: СТВ

О легендарной встрече двух советских космонавтов рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране» .

А это исторические кадры. Два земляка, два белоруса – Пётр Климук и Владимир Ковалёнок. Уже на родине вспоминают, как встретились в космосе.





Пётр Климук, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза:

Когда пристыковались, проверили герметичность – надо переходить. Я постучал по люку, а Володя с обратной стороны стучит.

Владимир Ковалёнок, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза:

Это сигнал у нас был, условный знак.





Пётр Климук:

Ну и начали люк открывать.

Владимир Ковалёнок:

Я тут закричал: «Заходи, земляк!»





Пётр Климук:

Неописуемая была радость, чувство такой встречи.

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