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«Заходи, земляк!» Ковалёнок и Климук рассказали, как познакомились в космосе

31.10.2019 23:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О легендарной встрече двух советских космонавтов рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

А это исторические кадры. Два земляка, два белоруса – Пётр Климук и Владимир Ковалёнок. Уже на родине вспоминают, как встретились в космосе.

«Заходи, земляк!» Ковалёнок и Климук рассказали, как познакомились в космосе

Пётр Климук,  летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза:
Когда пристыковались, проверили герметичность надо переходить. Я постучал по люку, а Володя с обратной стороны стучит.

Владимир Ковалёнок, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза:
Это сигнал у нас был, условный знак.

«Заходи, земляк!» Ковалёнок и Климук рассказали, как познакомились в космосе

Пётр Климук:
Ну и начали люк открывать.

Владимир Ковалёнок:
Я тут закричал: «Заходи, земляк!»

«Заходи, земляк!» Ковалёнок и Климук рассказали, как познакомились в космосе

Пётр Климук:
Неописуемая была радость, чувство такой встречи.

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Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Петр Климук, Владимир Ковалёнок
 
 
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О легендарной встрече двух советских космонавтов рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». А это исторические кадры. Два земляка, два белоруса –...
 
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