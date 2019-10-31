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Иван Лавринович: «Качественная пресса должна объективно подавать информацию и мотивировать человека на успех»

31.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Иван Лавринович: «Качественная пресса должна объективно подавать информацию и мотивировать человека на успех»

В преддверии 80-летия «Гродзенскай праўды» помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович встретился с коллективом редакции. Он поздравил работников областного издания с юбилеем, отметив, что СМИ играют большую роль в формировании общественного мнения и важно, чтобы отражаемая в прессе повестка дня соответствовала высокому уровню достоверности и объективности.
 
Иван Лавринович: «Качественная пресса должна объективно подавать информацию и мотивировать человека на успех»
 
 У журналистов должна быть своя точка зрения на все события и процессы, происходящие в обществе, – сказал Иван Лавринович. – Важно отражать не только позитивные моменты, но и высказывать объективную аргументированную критику, обращая внимание общества на острые вопросы, находить пути их решения. На современных СМИ в призме огромного потока информации лежит серьезная ответственность – анализировать события и отражать их с разных сторон, предоставляя читателю правдивые выверенные факты.
 
Иван Лавринович обратил внимание на работу с молодежной аудиторией через интернет-платформу и социальные сети. СМИ, по его словам, должны формировать в молодежной среде позитивные тенденции, в частности, мотивировать юное поколение на ведение здорового образа жизни и занятия спортом. Он признался, что, несмотря на высокую рабочую занятость, всегда находит время для посещения бассейна и тренажерного зала и считает это залогом бодрого хорошего самочувствия. Герои современных публикаций, по мнению Ивана Лавриновича, должны являть собой положительный пример и вдохновлять молодое поколение на успех и достижение высоких целей в любом деле.
 
Иван Лавринович: «Качественная пресса должна объективно подавать информацию и мотивировать человека на успех»
 
– Человек, его ум, упорство и целенаправленность – самый ценный ресурс нашей страны, – отметил помощник Президента – инспектор по Гродненской области. – У региона есть огромные резервы, которые могут вывести его на новый уровень развития и прогресса. Активизировать их могут люди думающие, обладающие достойным багажом знаний и навыков и высокими моральными принципами. Каждый добросовестно трудящийся человек должен чувствовать пользу, востребованность, перспективность своего дела и социальную защищенность.
 
Иван Лавринович обратил внимание на недавнее выступление Президента, в котором говорилось о том, что в Беларуси не будет «железного занавеса» и каждый вправе сделать собственный выбор – трудиться на благо родной или чужой страны. Он также подчеркнул, что сегодня в Гродненской области делается многое для того, чтобы ее жители чувствовали себя стабильно, безопасно и комфортно и могли по праву гордиться своей малой родиной. Непрерывно ведется работа по благоустройству областного и районных центров, агрогородков и деревень, развивается социальная инфраструктура, жилищное строительство, открываются новые горизонты в секторе предпринимательства, малого и среднего бизнеса, туризма.
 
Иван Лавринович: «Качественная пресса должна объективно подавать информацию и мотивировать человека на успех»
 
Это постоянно отражается на страницах газеты «Гродзенская праўда», что отрадно, ведь эти сферы деятельности являются одним из важнейших факторов для укрепления экономики области, открывают перед жителями региона новые перспективы. В скором времени вступит в силу Указ Президента №300, который полностью откроет Гродненщину безвизовым туристам. Это уникальный шанс показать регион гостям из самых разных стран мира во всей его туристической привлекательности и вместе с тем привлечь в область денежные ресурсы и крупные инвестиции.
 

Туристическая тематика, поднятая в разговоре с журналистами редакции, была подкреплена символическим подарком. Главный редактор «Гродзенскай праўды» Лилия Новицкая в знак благодарности за высокую оценку и пожелание дальнейших творческих успехов преподнесла Ивану Лавриновичу книгу «Гродненщина гостеприимная», подготовленную в печать коллективом редакции по итогам проекта «Туризм без чемодана».

Анна РАДЮК
Фото: Вадима ГОЛОТИКА и Михаила ИСАЧЕНКО
https://grodnonews.by/
 
 
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В преддверии 80-летия «Гродзенскай праўды» помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович встретился с коллективом редакции. Он поздравил...
 
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