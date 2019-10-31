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Учитель Радунской школы стал победителем областного конкурса классных руководителей

31.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Учитель Радунской школы стал победителем областного конкурса классных руководителей

Фестиваль творческих лабораторий классных руководителей «Вместе к успеху» начался в мае и проходил в три этапа. На первом заявки подали более пятисот педагогов области, из них на районный было отобрано 134 участника. На этой ступени основное внимание было направлено на обобщение опыта и создание видеофильма с классом.


Учитель Радунской школы стал победителем областного конкурса классных руководителей

На областном этапе каждый педагог описывал эффективную практику по созданию благоприятного психологического климата в классах.


Учитель Радунской школы стал победителем областного конкурса классных руководителей

Итоги фестиваля подвели в Гродненском областном институте развития образования. Дипломом I степени награждена учитель русского языка и литературы Радунской СШ Елена Иосифовна Светлович.


Учитель Радунской школы стал победителем областного конкурса классных руководителей

 
 
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Фестиваль творческих лабораторий классных руководителей «Вместе к успеху» начался в мае и проходил в три этапа. На первом заявки подали более пятисот педагогов...
 
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