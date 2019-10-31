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Прощание с композитором Олегом Молчаном состоится 1 ноября

31.10.2019 20:50 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Известный белорусский композитор-песенник Олег Молчан умер 26 октября на 55-м году жизни после продолжительной болезни.

Гражданская панихида состоится в Большом зале Белгосфилармонии с 11.00 до 14.00. Похоронен композитор будет на Восточном кладбище Минска.

Олег Молчан родился 11 апреля 1965 года в Минске в семье профессионального музыканта. С 1983 года работал как пианист, композитор и аранжировщик. С 1989 года в этом же качестве работал в ансамбле «Песняры», а с 1998 года – музыкальный руководитель коллектива. Вершиной творчества Олега Молчана в «Песнярах» по праву считается его песня на стихи Янки Купалы «Малітва», которая вот уже 25 лет является духовным гимном Беларуси.

Песни Олега Молчана с удовольствием брали в репертуар ведущие белорусские артисты: Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, Ирина Видова, Яков Науменко, Николай Скориков, Валерий Дайнеко. Среди самых известных песен композитора: «Маргарыта», «Обманите меня», «Стася», «Рождественская колыбельная», «На одной волне», Liebe Love L'amour, «Дзве таполі», «Кружева сирени», «Песня мая», «Юность», «Кума», «Родные песни».

Олег Молчан – признанный эксперт в области авторского права. В 2018 году был избран президентом Евразийской конфедерации обществ правообладателей.

В 2019 году Олег Молчан был награжден медалью Франциска Скорины.

Три последних года Олег Молчан боролся с онкологическим заболеванием. Все нынешнее лето он находился на лечении в стационаре РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова, а с 16 октября – в одной из клиник Швейцарии. Умер Олег Молчан 26 октября в Женеве.

 

 

Фото: Михаил Маруга

 
Теги: Минск
 
 
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Известный белорусский композитор-песенник Олег Молчан умер 26 октября на 55-м году жизни после продолжительной болезни.
 
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