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Конгресс США принял резолюцию о начале импичмента Трампа

31.10.2019 21:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Конгресс США 31 октября на общем голосовании палаты принял резолюцию о начале процедуры официального импичмента президента Дональда Трампа. За отстрание главы Белого дома от власти выступило большинство членов Палаты представителей.

Комитет по процедурным вопросам Палаты представителей Конгресса США ранее одобрил эту резолюцию. Голосование прошло утром в четверг по времени Восточного побережья США, пишет Русская служба Би-би-си.


GETTY IMAGES

Для принятия резолюции было необходимо простое большинство. В итоге за нее проголосовали 232 члена контролируемой демократами нижней палаты, против - 196. Четыре депутата на голосовании отсутствовали.

Трамп отреагировал на принятие резолюции в "Твиттере".

"Это величайшая охота на ведьм в истории США", - написал президент.

Менеджер кампании Трампа по подготовке к выборам 2020 года Брэд Паскаль был более многословен.

"Каждому американцу понятно, что это попытка отстранить от власти законно избранного президента по политическим мотивам", - написал он.

"Сегодняшнее голосование показывает, что весь импичмент с самого начала был аферой, и [Спикер палаты, демократ] Нэнси Пелоси не может сделать его легитимным. Каждый может сам прочитать расшифровку телефонного разговора с Украиной и убедиться в том, что там не было никакого обмена услугами, и никакого основания отменять результаты выборов 2016 года", - добавил менеджер кампании Трампа.


Итоги сегодняшнего голосования трудно назвать непредсказуемыми.

Накануне голосования лишь трое демократов в Палате представителей заявили, что не будут поддерживать резолюцию, а шесть представителей республиканской партии в конгрессе сообщили, что выступают за проведение расследования, уже получившего название "Украинагейт".

"Каждый член Палаты представителей завтра (31 октября) должен будет решить, будут ли для него моральные принципы выше партийных предпочтений, считает ли он, что Конституция выше коррупционных интересов и принципы демократии выше заинтересованности в использовании официального положения, - заявил в среду представитель демократического большинства в Конгрессе Хаким Джеффрис. - Я надеюсь, что подавляющее большинство демократов поддержат эту резолюцию, и она будет одобрена".
 
 
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Конгресс США 31 октября на общем голосовании палаты принял резолюцию о начале процедуры официального импичмента президента Дональда Трампа. За отстрание главы...
 
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