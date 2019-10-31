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Десятки экспертов и сотни бизнесменов. «Кастрычніцкі эканамічны форум - 2019» проходит в Минске

31.10.2019 23:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Влияние углеводородов на экономику сокращается, а вклад IT-отрасли в ВВП растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки экспертов и сотни бизнесменов. «Кастрычніцкі эканамічны форум - 2019» проходит в Минске

В Минске проходит «Кастрычніцкі эканамічны форум». Десятки иностранных экспертов, сотни бизнесменов и высокие чины из правительства седьмой раз на этой площадке собираются вместе, чтобы озвучить проблемные вопросы и найти на них ответы.

Десятки экспертов и сотни бизнесменов. «Кастрычніцкі эканамічны форум - 2019» проходит в Минске

О роли IT-сферы и бизнеса в экономике страны видеоматериал Евгения Пустового.

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Десятки экспертов и сотни бизнесменов. «Кастрычніцкі эканамічны форум - 2019» проходит в Минске

Люди в материале: Евгений Пустовой
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Влияние углеводородов на экономику сокращается, а вклад IT-отрасли в ВВП растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске проходит...
 
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