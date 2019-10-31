Андрей Ахрамейко: подрастает поколение теннисистов, которые готовы быть резервом в нацкоманду

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Новости Беларуси. Четвертый, заключительный международный теннисный турнир серии ITF, который принимает Минск, в шаге от завершения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За главный трофей в парном разряде поспорят наш дуэт Екатерина Тулякова и Дарья Шауга и белорусско-российский тандем Софья Брич – Милена Сумарокова.





В одиночке сегодня боролись за полуфинал. У юношей Беларусь на этой стадии представит седьмой сеяный Даниил Остапенко. У девушек наше представительство значительно больше. В четверке лучших – три наших спортсменки. Это Дарья Хомутьянская, ее тезка Шауга, а также Анастасия Абрамович.





Андрей Ахрамейко, главный судья соревнований:

Участвуют 11 стран-представителей. Видно, что подрастает поколение игроков, которые готовы быть резервом в нацкоманду в ближайшие несколько лет.