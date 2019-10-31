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Андрей Ахрамейко: подрастает поколение теннисистов, которые готовы быть резервом в нацкоманду

31.10.2019 23:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Четвертый, заключительный международный теннисный турнир серии ITF, который принимает Минск, в шаге от завершения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За главный трофей в парном разряде поспорят наш дуэт Екатерина Тулякова и Дарья Шауга и белорусско-российский тандем Софья Брич – Милена Сумарокова.

Андрей Ахрамейко: подрастает поколение теннисистов, которые готовы быть резервом в нацкоманду

В одиночке сегодня боролись за полуфинал. У юношей Беларусь на этой стадии представит седьмой сеяный Даниил Остапенко. У девушек наше представительство значительно больше. В четверке лучших – три наших спортсменки. Это Дарья Хомутьянская, ее тезка Шауга, а также Анастасия Абрамович.

Андрей Ахрамейко: подрастает поколение теннисистов, которые готовы быть резервом в нацкоманду

Андрей Ахрамейко, главный судья соревнований:
Участвуют 11 стран-представителей. Видно, что подрастает поколение игроков, которые готовы быть резервом в нацкоманду в ближайшие несколько лет.

Люди в материале: Андрей Ахрамейко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Четвертый, заключительный международный теннисный турнир серии ITF, который принимает Минск, в шаге от завершения, сообщили в программе...
 
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