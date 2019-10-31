Открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису. Подводим промежуточные итоги

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжается открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».





Турнир проходит в 12-й раз, в 2019 году установлен рекорд по количеству стран-участниц, их 50. Всего же за медали сражаются 307 спортсменов. В самом разгаре соревнования среди теннисистов до 21 года. Уровень конкуренции высок, поэтому для многих молодых спортсменов этот старт – новый опыт и проверка сил.





Вероника Воробьева, участница соревнований:

Сделала не все, что было в моих силах. Можно сказать, был мандраж перед игрой. Это больше соревнования были для опыта, где можно поучиться чему-то новому. Не побояться проиграть, выступить так, как ты натренирован.





Один из лидеров сборной – Александр Ханин – 31 октября завершил выступление на турнире среди молодежи. На стадии 1/32 в напряженной борьбе он уступил сопернику из Румынии 1:3. Не смогли одолеть своих оппоненток на этой же стадии Дарья Триголос и Надежда Богданова.





Тем не менее, для всех троих соревнования не заканчиваются. Уже 1 ноября стартует основная сетка у взрослых, где эти спортсмены выступят в одиночном и парном разрядах.

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