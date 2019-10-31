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Открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису. Подводим промежуточные итоги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продолжается открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Турнир проходит в 12-й раз, в 2019 году установлен рекорд по количеству стран-участниц, их 50. Всего же за медали сражаются 307 спортсменов. В самом разгаре соревнования среди теннисистов до 21 года. Уровень конкуренции высок, поэтому для многих молодых спортсменов этот старт – новый опыт и проверка сил.
Вероника Воробьева, участница соревнований:
Один из лидеров сборной – Александр Ханин – 31 октября завершил выступление на турнире среди молодежи. На стадии 1/32 в напряженной борьбе он уступил сопернику из Румынии 1:3. Не смогли одолеть своих оппоненток на этой же стадии Дарья Триголос и Надежда Богданова.
Тем не менее, для всех троих соревнования не заканчиваются. Уже 1 ноября стартует основная сетка у взрослых, где эти спортсмены выступят в одиночном и парном разрядах.
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Новости Беларуси. Продолжается открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в 12-й раз, в 2019 году...
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