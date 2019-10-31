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Alyona Alyona «убила» бит на минском концерте. Посмотрите, как это было

01.11.2019 01:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Alyona Alyona — главная рэперша на постсоветском пространстве — впервые выступила в Минске. AFISHA.TUT.BY задокументировала ее выступление и готова рассказать, почему это был один из самых душевных столичных концертов.


Этот концерт наверняка бы понравился даже вашей маме. Здесь не было слэма, со сцены не ругались матом и не пели про вещества, а транслировали простые, но правильные ценности — «Любите родителей» и «Принимайте себя такими, какие вы есть». Причем на украинском языке.



В отличие от популярных рэперов, которые уже заглядывали в Минск с концертом, Alyona Alyona читала рэп и пела, без сомнения, живьем. В интервью мы задавали ей вопрос, как она справляется со своей быстрой читкой на лайв-выступлениях и не мешает ли ей лишний вес. Тогда девушка ответила, что ее выручает бэк-вокалистка, назвав ту «человеком для кача». На минском концерте стало понятно, как это работает. Бэк-МС все время находилась на сцене, подхватывала строчки Алены, использовала эдлибы (Прим. ред. — выкрики, разбавляющие основной текст), чтобы качать толпу, тянула Аленину дикцию, танцевала, показывала какие-то движения, тем самым давая рэперше отдышаться. Был даже один трек без слов, на котором Алена и ее помощница взяли паузу, чтобы отдохнуть.



Хотя Re: Public был набит битком, народ максимально рассредоточился по всему периметру клуба, даже в передних рядах не было давки и можно было комфортно отрываться, не боясь запачкать кроссовки.




Вообще, на концерте было много милых моментов. В середине выступления один из поклонников вручил Алене гигантский букет в крафтовой бумаге (а вы думали, цветы дарят только Пугачевой и Меладзе?). Публика тепло отреагировала на незнакомую композицию «Дикі танці», которая не вошла в альбом певицы. А еще фанатов умилило, когда Alyona Alyona призналась, какой трек из всего своего творчества считает любимым. Вот он:

Единственным разочарованием для поклонников стало то, что концерт, билеты на который стоили от 35 рублей, продлился недолго, всего час. И хотя это закономерно — в дискографии Алены один небольшой альбом и несколько синглов. Но в билете было указано иное: выступление должно было закончиться 22.00, то есть на час позже. Тем не менее наш вердикт концерту — пять пушек из пяти.

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Теги: Минск
 
 
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Alyona Alyona - главная рэперша на постсоветском пространстве - впервые выступила в Минске. AFISHA.TUT.BY задокументировала ее выступление и готова рассказать, почему это был...
 
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