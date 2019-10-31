ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ГАИ рассказали, где в ноябре будут работать мобильные камеры фотофиксации

01.11.2019 06:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в ноябре 2019 года.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В ноябре расположение мобильных датчиков, работающих в вечернее и ночное время, меняться не будет. Одиннадцать камер скорости целый месяц с 20.00 до 02.00 будут работать на участках:

  • проспект Независимости, 131/2;
  • пересечение проспекта Независимости с улицей Фогеля;
  • проспект Дзержинского, 115;
  • проспект Партизанский, 147;
  • улица Кальварийская, 58/1;
  • проспект Пушкина, 55;
  • улица Притыцкого, 60/5;
  • проспект Партизанский, 23;
  • улица Чкалова, 1;
  • улица Орловская, 66;
  • улица Кижеватова, 36.

Мобильные датчики контроля скорости также будут работать по нечетным числам на Партизанском проспекте, 147, проспекте Независимости, 131/2, улице Орловской, 66. По четным числам камеры будут расположены на Партизанском проспекте, 75, проспекте Пушкина, 55, пересечении проспекта Независимости с улицей Фогеля. Эти датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.

Еще три камеры скорости будут установлены в районе 19 и 53 километров внешнего кольца МКАД и 54 километра внутреннего кольца МКАД (ограничения — 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений в местах концентрации ДТП столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков...
 
Новости дня
Новости разные
 
Alyona Alyona «убила» бит на минском концерте. Посмотрите, как это было
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика