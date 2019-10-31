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В ГАИ рассказали, где в ноябре будут работать мобильные камеры фотофиксации
Источник материала: Tut.by
Столичная ГАИ
В ноябре расположение мобильных датчиков, работающих в вечернее и ночное время, меняться не будет. Одиннадцать камер скорости целый месяц с 20.00 до 02.00 будут работать на участках:
Мобильные датчики контроля скорости также будут работать по нечетным числам на Партизанском проспекте, 147, проспекте Независимости, 131/2, улице Орловской, 66. По четным числам камеры будут расположены на Партизанском проспекте, 75, проспекте Пушкина, 55, пересечении проспекта Независимости с улицей Фогеля. Эти датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.
Еще три камеры скорости будут установлены в районе 19 и 53 километров внешнего кольца МКАД и 54 километра внутреннего кольца МКАД (ограничения — 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.
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