В Минске проходит конгресс по белорусскому языку

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый Международный конгресс по белорусскому языку открылся в Минске. Он приурочен к 90-летию крупнейшего научного центра – Института языкознания имени Якуба Коласа, передает «МИР 24».

Свыше ста ученых-лингвистов из Беларуси, России, Украины, Чехии и Литвы обсуждают новейшие исследования и применение цифровых технологий в языкознании. Специальная секция посвящена изучению белорусского языка за рубежом.

«Приехали исследователи из тех стран, с которыми у нас поддерживаются тесные научные контакты, реализуются совместные проекты. Будем обсуждать вопросы изучения белорусского языка за рубежом, потому что сегодня растет к этому интерес. В Китае открыты восемь центров по изучению белорусского языка. В Сербии, в России, в Украине и многих других странах», – рассказал директор института языкознания имени Якуба Коласа Игорь Копылов.

«Была проведена колоссальная научная работа, сделано практически полное лексикографическое описание белорусского языка», – поделился академик Национальной академии наук Украины Владимир Широков.

В рамках форума открыта выставка уникальных раритетных изданий авторства ученых Института языкознания.