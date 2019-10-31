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В Минске проходит конгресс по белорусскому языку
01.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первый Международный конгресс по белорусскому языку открылся в Минске. Он приурочен к 90-летию крупнейшего научного центра – Института языкознания имени Якуба Коласа, передает «МИР 24».
Свыше ста ученых-лингвистов из Беларуси, России, Украины, Чехии и Литвы обсуждают новейшие исследования и применение цифровых технологий в языкознании. Специальная секция посвящена изучению белорусского языка за рубежом.
«Приехали исследователи из тех стран, с которыми у нас поддерживаются тесные научные контакты, реализуются совместные проекты. Будем обсуждать вопросы изучения белорусского языка за рубежом, потому что сегодня растет к этому интерес. В Китае открыты восемь центров по изучению белорусского языка. В Сербии, в России, в Украине и многих других странах», – рассказал директор института языкознания имени Якуба Коласа Игорь Копылов.
«Была проведена колоссальная научная работа, сделано практически полное лексикографическое описание белорусского языка», – поделился академик Национальной академии наук Украины Владимир Широков.
В рамках форума открыта выставка уникальных раритетных изданий авторства ученых Института языкознания.
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Мероприятие собрало более ста ученых-лингвистов из Беларуси, России, Украины, Чехии и Литвы. В центре их внимания – новейшие исследования и применение цифровых...
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