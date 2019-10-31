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В Беларуси появятся лоукост-тарифы на авиаперелеты

01.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси появятся лоукост-тарифы – низкие цены на перелеты. В страну приходит венгерская бюджетная авиакомпания. Маршрут Минск-Будапешт будет запущен весной, передает в четверг «МИР 24».

В планах правительства – расширение сети лоукост-направлений. Летать по дешевым тарифам можно будет не только из Национального аэропорта, но и из областных.  Кроме того, появятся новые рейсы. Например, в следующем году – в Казахстан, Испанию и на Кипр.

«Подписан меморандум с Турцией. Он предполагает увеличение количества рейсов в высокий сезон. Летом 2020 года – до 14 часов с каждой стороны по направлению Стамбул-Минск. Также меморандум мы подписали с Германией. Это позволит расширить географию», – рассказал директор Департамента по авиации Министерства и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский.

Каждый месяц Национальный аэропорт Минска обслуживает около 500 тысяч пассажиров. И эта цифра растет. В этом году в воздушной гавани запущена вторая взлетно-посадочная полоса. Она может принимать все типы самолетов.   



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Теги: Минск
 
 
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В стране появилась венгерская бюджетная авиакомпания. Летать по сниженным тарифам можно будет не только из Национального аэропорта, но и из областных воздушных...
 
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