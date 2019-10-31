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В Беларуси появятся лоукост-тарифы на авиаперелеты
01.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси появятся лоукост-тарифы – низкие цены на перелеты. В страну приходит венгерская бюджетная авиакомпания. Маршрут Минск-Будапешт будет запущен весной, передает в четверг «МИР 24».
«Подписан меморандум с Турцией. Он предполагает увеличение количества рейсов в высокий сезон. Летом 2020 года – до 14 часов с каждой стороны по направлению Стамбул-Минск. Также меморандум мы подписали с Германией. Это позволит расширить географию», – рассказал директор Департамента по авиации Министерства и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский.
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В стране появилась венгерская бюджетная авиакомпания. Летать по сниженным тарифам можно будет не только из Национального аэропорта, но и из областных воздушных...
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