В Беларуси появятся лоукост-тарифы на авиаперелеты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси появятся лоукост-тарифы – низкие цены на перелеты. В страну приходит венгерская бюджетная авиакомпания. Маршрут Минск-Будапешт будет запущен весной, передает в четверг «МИР 24».



В планах правительства – расширение сети лоукост-направлений. Летать по дешевым тарифам можно будет не только из Национального аэропорта, но и из областных. Кроме того, появятся новые рейсы. Например, в следующем году – в Казахстан, Испанию и на Кипр.