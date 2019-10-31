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Цены под контролем: как профсоюзы Беларуси сдерживают цены на овощи

01.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Профсоюзы Беларуси отслеживают стоимость овощей в осенне-зимний период. По магазинам республики ездит специальная мониторинговая группа, передает «МИР 24».

А в штаб-квартире Федерации профсоюзов состоялась встреча фермеров, скупщиков и представителей торговых сетей. Участники рынка разговаривали о том, как не допустить резкого скачка стоимости самых популярных овощей. В итоге договорились не сдерживать цены искусственно. Тем более что урожай в этом году выдался неплохой.

«Надо себя вести как партнеры, для этого нужно договариваться, вырабатывать правила игры, чтобы по ним работали все. И чтобы по итогу участники рынка понимали, что цена формируется не оттого, как складывается, а как договорились», – заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. 

Среди возможных решений – увеличение стабилизационных фондов, чтобы запасов овощей было больше. Также рекомендуется сначала обеспечивать продукцией внутренний рынок, и только потом излишки направлять на экспорт. Стабилизировать ситуацию поможет и заключение долгосрочных контрактов между производителями и торговыми сетями с фиксированной ценой.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил до 7 ноября завершить осенние полевые работы. Белорусский лидер рекомендовал заполнить хранилища, чтобы продать продукты по хорошей цене весной. 



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Для отслеживания цен по магазинам страны ездит специальная мониторинговая группа. Специалисты стараются не допустить резкого скачка цен.
 
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