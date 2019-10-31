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Цены под контролем: как профсоюзы Беларуси сдерживают цены на овощи
01.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Профсоюзы Беларуси отслеживают стоимость овощей в осенне-зимний период. По магазинам республики ездит специальная мониторинговая группа, передает «МИР 24».
«Надо себя вести как партнеры, для этого нужно договариваться, вырабатывать правила игры, чтобы по ним работали все. И чтобы по итогу участники рынка понимали, что цена формируется не оттого, как складывается, а как договорились», – заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил до 7 ноября завершить
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Для отслеживания цен по магазинам страны ездит специальная мониторинговая группа. Специалисты стараются не допустить резкого скачка цен.
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