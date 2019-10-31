«В сети сложно пробиться». Власти и фермеры обсудили, как удержать цены на овощи и избежать дефицита

Источник материала: Tut.by

Профсоюзы, чиновники, фермеры и торговые сети обсудили, как избежать скачков цен на сельхозпродукцию, а также не допустить ее дефицита на внутреннем рынке. Весной 2019 года профсоюзы зафиксировали существенный рост цен на традиционные для Беларуси овощи — капусту, морковь, лук, картошку. Они опасаются, что ситуация может повториться и в этом году. Минсельхозпрод заверил, что сейчас цены на овощи и картошку стабильны. FINANCE.TUT.BY узнал, как власти, производители и продавцы предлагают решать эти вопросы.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Чиновники: «Пока что цены на овощную продукцию стабильны, в том числе и на картофель»

В Беларуси производится гораздо больше овощей и картошки, чем могут потребить жители страны. Несмотря на это, весной 2019 года профсоюзы зафиксировали существенный рост цен на традиционные овощи — капусту, морковь, лук, картошку. Сейчас заговорили о том, что весной следующего года рост цен на картошку может повториться, потому что сейчас ее активно продают в Украину. Кроме того, в этом году мы вырастили меньше гречки, а в России неурожай и из-за этого растут цены.

По этой причине Федерация профсоюзов предложила чиновникам, фермерам и крупным торговым сетям встретиться и обсудить, как не допустить дефицита чего-либо, а также роста цен на овощи и картошку.

— Если, к примеру, есть предпосылки для роста цен на гречку, значит, сегодня нужны упреждающие меры. На рынке не должно быть дефицита, что и вызывает их рост, — сказал председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. — Если говорим о картофеле, значит, его нужно закладывать столько, сколько необходимо на рынке, чтобы цены на эту важную продукцию не росли.

Пока что, по словам заместитель начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович, цены на овощную продукцию стабильны, в том числе и на картофель.

— В настоящее время не отмечается повышения цен на овощную продукцию. Цены внутри страны являются договорными, их регулирование не осуществляется и нет необходимости в том, чтобы в дальнейшем было какое-то вмешательство, — сказала Татьяна Карбанович.

Она отметила, что в этом году урожай овощей, картофеля в среднем по стране значительно выше, чем в прошлом году, даже несмотря на погоду. Это позволяет нам полностью обеспечить внутренние потребности страны, а излишки отправить на экспорт.

Также Татьяна Карбанович рассказала про закладки продукции растениеводства в стабилизационные фонды на межсезонье. Она отметила, что нам этот механизм стоит усовершенствовать. Специалист сказала о необходимости снижения себестоимости производимой продукции. Тем более что в этом заинтересованы и сами производители.

Чиновники предложили обсудить возможность заключения долгосрочных договоров с фиксированной ценой между сельхозпроизводителями и торговыми сетями. На их взгляд, это позволит избежать значительного колебания цен, а также дефицита овощей и фруктов вне зависимости от сезона. Фермеры же таким образом могут решить проблему с доступом их продукции в торговые сети.

Торговые сети: «Мы расширим список поставщиков, на прилавках появится больше отечественной продукции»

По поводу закупок фермерской продукции представитель «Евроторга» Александр Литвин сказал, что у их торговой сети заключено около 70 долгосрочных договоров с фермерами.

— Я думаю, что после этого совещания мы расширим список поставщиков, соответственно на прилавках появится больше отечественной продукции, — отметил Александр Литвин.

Однако еще совсем недавно фермеры жаловались, что торговые сети сильно придираются к качеству их продукции, сбрасывают цену до минимума или вовсе возвращают.

— Я не знаю как в других сетях, но за свою скажу, что у нас есть регламенты, разработанные для всех поставщиков, — заверил представитель «Евроторга». — При приемке товара инспекторы по качеству смотрят товар. Если соответствует критериям, она поступает на распределительный центр и нашими машинами развозится ее во все магазины. Если же она не соответствует, у нас это все фиксируется — мы делаем фото и видеосъемку, чтоб никто не говорил, что мы предвзято к кому-то относимся. Любым контролирующим органам мы можем показать, почему мы не приняли ту или иную продукцию.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Про цены на сельхозпродукцию Александр Литвин рассказал, что в их компании это также четко регламентировано.

— Мы проводим еженедельные тендеры, где фиксируются самые низкие цены поставщиков, чтобы продукция на прилавках не дорожала и наш потребитель мог купить ее подешевле, — говорит представитель торговой сети.

Однако белорусские овощи и фрукты не всегда дешевле, чем импортные. К примеру, польские яблоки зачастую стоят меньше отечественных.

— Все зависит от урожайности, — пояснил Александр Литвин. — В той же Польше может быть урожай чего-то к примеру 100 тысяч тонн, а у нас 10 тысяч тонн, соответственно себестоимость конечной продукции будет выше там, где урожай меньше.

Фермеры: «Бананы и персики продавать разрешают, государство поддерживает. А почему не можем продать свое?»

Николай Силин — председатель Минской областной ассоциации крестьянских хозяйств, говорит, что в торговые сети фермерам не всегда легко пробиться. Хотя качество продукции тщательно проверяется, оно хорошее.

— У наших крупных торговых сетей нет приспособленных помещений для хранения овощей и картофеля. Должен быть определенный температурный режим, и влажность. Естественно они берут в небольших количествах, — поясняет Николай Силин. — Да и вообще нашу продукцию купить в магазинах сложно. «Евроторг» озвучивал, что у них 70 договоров с фермерами заключено. А у них около 670 магазинов. Сами судите, достаточное это количество (договоров — прим. авт.) или нет?

Николай Силин поделился соображениями по поводу того, как можно снизить цены на продукцию фермеров. По его мнению, фермерская продукция значительно подешевела бы, если производителям разрешили торговать ею с машин в спальных районах городов, поближе к потребителю.

— Сегодня мы поднимали вопрос, чтобы нам разрешили торговать в спальных районах, в шаговой доступности. Тогда человек сможет купить продукцию дешевле у фермера, а не у перекупщика. Они ведь тоже закупают продукцию у нас, а потом накручивают цену. Покупателю не нужно будет ехать на рынок, нанимать какой-то транспорт, к примеру, вызывать такси, чтоб доставить покупки домой.

Председатель ассоциации говорит, что фермеры могут торговать с весны до поздней осени и даже зимой. У некоторых есть оборудованные для этого машины.

— Это должна быть не одна точка в конце города, а точки в непосредственной близости от потребителя. Мы позакрывали магазины шаговой доступности, сделали секон-хенды, все что угодно, но только не для продажи нашей белорусской продукции. А сегодня белорусам необходим и картофель, и капуста, и другие овощи, и зелень, — перечисляет Николай Силин. — Я не буду говорить, какие там ларьки сегодня модно ставить, но они не совсем, думаю, здорово для организма человека. А овощная продукция пошла бы на пользу. Это решение надо принимать.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Бананы и персики с лотков у нас продавать разрешают, государство поддерживает. А почему мы не можем продать свое? — задается вопросом Николай Силин.

Еще один способ удешевить продукцию, по его мнению, снизить затраты на производство.

— Хотелось бы, чтоб затраты на производство у нас медленнее росли. А то топливо подорожало на 25%, техника дорогостоящая, — говорит председатель ассоциации.

От фермеров прозвучали предложения по поводу выдачи кредитов под низкий процент. Также они сказали, что было бы хорошо, если бы им давали земли, которые просят.

Все предложения чиновников и фермеров собираются обобщить и озвучить правительству на ближайшем Нацсовете по трудовым и соцвопросам.