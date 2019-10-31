«Нет привычной опоры, постоянно висишь. Я сначала упирался коленями в стену». Олег Новицкий провёл экскурсию по центру подготовки космонавтов

Источник материала: СТВ

В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» Олег Новицкий показал, как и где готовятся к полету космонавты.









Центр подготовки космонавтов – объект в своем роде уникальный: с ограниченным доступом и усиленной охраной.





Яна Шипко, СТВ:

Именно здесь, прежде чем отправиться в космическое путешествие, космонавты отрабатывают все действия. У нас есть редкая возможность посмотреть, как выглядит космический дом, где космонавты проводят на орбите большую часть времени.





Олег Новицкий, летчик-космонавт:

Экипаж ночует в каютах, в спальных мешках. Мешки закреплены к стене.

Яна Шипко:

Привыкали долго?





Олег Новицкий:

Ну да, потому что нет привычной опоры, там на спине, на боку – кто как спит. Постоянно висишь, я сначала упирался коленями в стену, чтобы хоть как-то опереться спиной. А потом мы привыкли.





Специальное приспособление для разогрева пищи. Сюда укладываются баночки или большие, или маленькие. Сухофрукты поставляются, хлеб, мясо – тоже нормально в консервах.

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