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«Нет привычной опоры, постоянно висишь. Я сначала упирался коленями в стену». Олег Новицкий провёл экскурсию по центру подготовки космонавтов

01.11.2019 00:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» Олег Новицкий показал, как и где готовятся к полету космонавты.

«Нет привычной опоры, постоянно висишь. Я сначала упирался коленями в стену». Олег Новицкий провёл экскурсию по центру подготовки космонавтов

«Нет привычной опоры, постоянно висишь. Я сначала упирался коленями в стену». Олег Новицкий провёл экскурсию по центру подготовки космонавтов

Центр подготовки космонавтов – объект в своем роде уникальный: с ограниченным доступом и усиленной охраной.

«Нет привычной опоры, постоянно висишь. Я сначала упирался коленями в стену». Олег Новицкий провёл экскурсию по центру подготовки космонавтов

Яна Шипко, СТВ:
Именно здесь, прежде чем отправиться в космическое путешествие, космонавты отрабатывают все действия. У  нас есть редкая возможность посмотреть, как выглядит космический дом, где космонавты проводят на орбите большую часть времени.

«Нет привычной опоры, постоянно висишь. Я сначала упирался коленями в стену». Олег Новицкий провёл экскурсию по центру подготовки космонавтов

Олег Новицкий, летчик-космонавт:
Экипаж ночует в каютах, в спальных мешках. Мешки закреплены к стене.

Яна Шипко:
Привыкали долго?

«Нет привычной опоры, постоянно висишь. Я сначала упирался коленями в стену». Олег Новицкий провёл экскурсию по центру подготовки космонавтов

Олег Новицкий:
Ну да, потому что нет привычной опоры, там на спине, на боку кто как спит. Постоянно висишь, я сначала упирался коленями в стену, чтобы хоть как-то опереться спиной. А потом мы привыкли.

«Нет привычной опоры, постоянно висишь. Я сначала упирался коленями в стену». Олег Новицкий провёл экскурсию по центру подготовки космонавтов

Специальное приспособление для разогрева пищи. Сюда укладываются баночки или большие, или маленькие. Сухофрукты поставляются, хлеб, мясо тоже нормально в консервах.

Новицкий о фото с МКС: «Так я и Червень нашёл. Понимаешь, куда уходит дорога от Минска, и делаешь снимки»

«Вода сверху, а не выливается». Владимир Ковалёнок вспомнил рекордный полёт и показал свой скафандр

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Олег Новицкий, Яна Шипко
 
Теги: Минск
 
 
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В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» Олег Новицкий показал, как и где готовятся к полету космонавты. Центр подготовки космонавтов – объект в своем роде...
 
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