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«Нет привычной опоры, постоянно висишь. Я сначала упирался коленями в стену». Олег Новицкий провёл экскурсию по центру подготовки космонавтов
Источник материала: СТВ
В одной из серий проекта
Центр подготовки космонавтов – объект в своем роде уникальный: с ограниченным доступом и усиленной охраной.
Яна Шипко, СТВ:
Олег Новицкий, летчик-космонавт:
Яна Шипко:
Олег Новицкий:
Специальное приспособление для разогрева пищи. Сюда укладываются баночки или большие, или маленькие. Сухофрукты поставляются, хлеб, мясо – тоже нормально в консервах.
Новицкий о фото с МКС: «Так я и Червень нашёл. Понимаешь, куда уходит дорога от Минска, и делаешь снимки»
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«Нет привычной опоры, постоянно висишь. Я сначала упирался коленями в стену». Олег Новицкий провёл экскурсию по центру подготовки космонавтов
В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» Олег Новицкий показал, как и где готовятся к полету космонавты. Центр подготовки космонавтов – объект в своем роде...
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