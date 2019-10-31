В США так отремонтировали 45-летний дом, что старое там уже невозможно отличить от нового

Источник материала: Tut.by

В 1973 году в пляжном городке возле Нью-Йорка построили небольшой дом по канонам архитектуры того времени. А сейчас студия 1100 Architect отремонтировала его таким образом, чтобы идеально соединить две эпохи, и это у них получилось. Старое и новое невозможно здесь отличить друг от друга, пишет Deezen .





Дом находится в пляжном городке Хэмптонс. Коттедж окружен травянистыми дюнами и служит местом для отдыха.

Студия 1100 Architect изменила внутреннюю планировку трехкомнатного жилого помещения в соответствии с современными потребностями и для повышения энергетической эффективности.

— Мы тщательно изучили оригинальный коттедж, спроектированный Гарри Бейтсом в середине 1970-х годов, и адаптировали его ДНК для создания современной среды обитания, такой, чтобы старое и новое было невозможно отличить друг от друга, — говорит основатель студии Юрген Рим.





















Интерьер сделали более открытым. Большие раздвижные двери позволяют проникать дневному свету и облегчают естественную вентиляцию, что, в свою очередь, помогает снизить потребление энергии.

Отделка внутри коттеджа простая — белая мебель, деревянные полы. В комнатах — современный минимализм.





















Где это было возможно, архитекторы восстановили оригинальные элементы. Кедровый сайдинг дома и деревянные террасы отремонтировали. Из новшеств — бетонный бассейн.