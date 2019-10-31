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В Минске 1 ноября разместят датчики контроля

01.11.2019 07:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске 1 ноября разместят датчики контроля
Фото из открытых источников

Так, датчики разместят:

  • с 01.11.19 по 29.11.19 (по нечетным числам, 07.00-20.00) – пр. Партизанский, д.147 (60 км/ч), Ул. Орловская, д.66 (60), Пр. Независимости, д.131 к.2 (60);
  • с 02.11.19 по 30.11.19 (по четным числам, 07.00-20.00) - пр. Партизанский, д. 75 (60), пр. Пушкина, д. №55 (60);
  • с 02.11.19 по 30.11.19 (по четным числам, 07.00-20.00) - пересечение пр. Независимости с ул. Фогеля (80);
  • с 01.11.19 по 30.11.19 (0.00-24.00) - МКАД, км.19 + 550, внешнее кольцо (90), МКАД, км. 53 + 550, внешнее кольцо (90), МКАД, км. 53 + 600, внутреннее кольцо (90);
  • с 01.11.19 по 30.11.19 (20.00-2.00) - пр. Независимости, д. 131 к.2 (60), пересечение пр. Независимости с ул. Фогеля (80), пр. Дзержинского, д.1 15 (60), пр. Партизанский, д.147 (60), ул. Кальварийская, д.58 к.1 (60), пр. Пушкина, д. №55 (60), ул. Притыцкого, д.60, к.5 (60), пр. Партизанский, д.23 (60), ул. Чкалова, д.1 (60), ул. Орловская, д.66 (60), ул. Кижеватова, д. №36 (60). 

В Минске 1 ноября разместят датчики контроля
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Информацию о месторасположении датчиков представили в ГУВД Мингорисполкома.
 
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