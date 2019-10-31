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Парень женился на женщине, которая годится ему в матери, и она - огонь

01.11.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Парень и женщина поженились через два месяца после знакомства, и все бы ничего, но она, хотя и выглядит молодо, годится ему в мамы. В этой истории любви есть все: китайские секреты красоты, злобные родственники и даже полиция.


Молодой человек из Китая по имени Тан встретил любовь своей жизни Ли Янг в ноябре 2015 года, пишет World Of Buzz со ссылкой на китайское издание MSN. Они впервые увидели друг друга на велогонке, и судьба в лучших традициях трогательных лавстори подтолкнула будущих влюбленных друг к другу. Во время забега Ли повредила ключицу, а парень остановился, чтобы помочь ей.

Он также сопроводил женщину до больницы, а потом часто навещал новую подругу. Романтическая обстановка по сценарию «дамочка в беде» располагала к общению, и молодые люди быстро полюбили друг друга. Причем чувство оказалось настолько сильным, что уже через два месяца после знакомства, в январе 2016 года, они стали мужем и женой, к большому удивлению родственников и друзей.

И удивляться было чему, ведь парню 23 года, а его возлюбленной — столько же, если умножить на два, то есть 46 лет. Вот только на фото они выглядят почти как сверстники, поэтому вполне возможно, что в деле замешан эликсир молодости, либо не обошлось без древней китайской магии.


Хотя супруги кажутся невероятно счастливыми, им пришлось побороться за свою любовь. Сначала Ли не планировала влюбляться в молодого человека, потому что у неё есть сын от предыдущего брака, и он — ровесник ее избранника.

Затем местный отдел регистрации браков отказался объявлять их мужем и женой, и как раз из-за разницы в возрасте. Пару попросили обратиться в полицию за подтверждением того, что между ними действительно есть отношения.


Решительно против связи влюбленных были настроены и родители парня. Они даже специально приходили в больницу, где работала Ли, и просили женщину расстаться с их сыном. Но молодой человек проявил твердость и убедил близких, что, несмотря на разницу в возрасте, он любит свою избранницу. А Ли в свою очередь считает Тана вполне серьезным и зрелым мужчиной.


В 2019 году пара отметила уже третью годовщину свадьбы. Супруги живут в двух съемных комнатах и очень стараются накопить на счастливое будущее. А родственники и друзья постепенно утрачивают свой скепсис и принимают их выбор.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 89
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В этой истории любви есть все: китайские секреты красоты, злобные родственники и даже полиция.
 
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