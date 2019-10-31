Бобина весом более тонны упала на рабочего в Гродно

С автокрана сорвалась бобина весом более тонны. Она упала на стоящего рядом 55-летнего рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Следователи выясняют, соблюдались ли требования охраны труда и техники безопасности как организацией, так и самим погибшим. Изымается регламентирующая документация по данному вопросу.
Также будет дана оценка правомерности действий работников, которым поручили задание по разгрузке.