Бобина весом более тонны упала на рабочего в Гродно

Источник материала: Аргументы и факты

С автокрана сорвалась бобина весом более тонны. Она упала на стоящего рядом 55-летнего рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Следователи выясняют, соблюдались ли требования охраны труда и техники безопасности как организацией, так и самим погибшим. Изымается регламентирующая документация по данному вопросу.