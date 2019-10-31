Суд вынес приговор по делу об аварии с BMW в Шабанах, в которой погибли парень и девушка

Источник материала: Tut.by

31 октября суд Заводского района вынес приговор 21-летнему водителю, который в мае этого года влетел в стоящий фургон — в аварии погибли двое студентов. Об этом сообщает пресс-служба суда.





— Водитель, управляя автомобилем BMW 525 tds, двигаясь со скоростью не менее 80 км/ч в городе Минске по крайней левой полосе улицы Селицкого в направлении улицы Бачило, нарушая требования Правил дорожного движения (далее — ПДД), обязывающих водителя не создавать опасности для дорожного движения, действовать добросовестно, корректно, быть внимательным, при выборе скорости движения учитывать ограничение скорости, установленные п. 88 ПДД, и разрешающих в населенных пунктах движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, превышая разрешенную скорость, проявил невнимательность и неосторожность к складывающейся дорожной обстановке, с целью опережения двигавшегося в попутном направлении маршрутного автобуса МАЗ 103 выехал в правую полосу движения, где применил неправильные приемы по управлению и допустил столкновение с припаркованными справа у обочины тремя автомобилями. В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира автомобиля BMW 525 tds получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия, — говорится в постановлении суда.

Суд решил, что нарушение водителем требований ПДД находится в причинной связи с совершенным ДТП и наступившими последствиями — смертью двух пассажиров.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, и на основании ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

Суд также постановил взыскать в пользу потерпевших денежную компенсацию морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, авария произошла 29 мая на столичной улице Селицкого. В результате аварии погибли два пассажира BMW — 22-летний парень и 21-летняя девушка. При ДТП пострадал еще один пассажир и сам водитель.