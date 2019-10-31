ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд вынес приговор по делу об аварии с BMW в Шабанах, в которой погибли парень и девушка

01.11.2019 08:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

31 октября суд Заводского района вынес приговор 21-летнему водителю, который в мае этого года влетел в стоящий фургон — в аварии погибли двое студентов. Об этом сообщает пресс-служба суда.


— Водитель, управляя автомобилем BMW 525 tds, двигаясь со скоростью не менее 80 км/ч в городе Минске по крайней левой полосе улицы Селицкого в направлении улицы Бачило, нарушая требования Правил дорожного движения (далее — ПДД), обязывающих водителя не создавать опасности для дорожного движения, действовать добросовестно, корректно, быть внимательным, при выборе скорости движения учитывать ограничение скорости, установленные п. 88 ПДД, и разрешающих в населенных пунктах движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, превышая разрешенную скорость, проявил невнимательность и неосторожность к складывающейся дорожной обстановке, с целью опережения двигавшегося в попутном направлении маршрутного автобуса МАЗ 103 выехал в правую полосу движения, где применил неправильные приемы по управлению и допустил столкновение с припаркованными справа у обочины тремя автомобилями. В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира автомобиля BMW 525 tds получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия, — говорится в постановлении суда.

Суд решил, что нарушение водителем требований ПДД находится в причинной связи с совершенным ДТП и наступившими последствиями — смертью двух пассажиров.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, и на основании ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

Суд также постановил взыскать в пользу потерпевших денежную компенсацию морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, авария произошла 29 мая на столичной улице Селицкого. В результате аварии погибли два пассажира BMW — 22-летний парень и 21-летняя девушка. При ДТП пострадал еще один пассажир и сам водитель.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водителю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мозыре суд вынес приговор водителю BMW, который катал знакомую на капоте и задавил ее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
01.11.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика