В Мозыре суд вынес приговор водителю BMW, который катал знакомую на капоте и задавил ее

Источник материала: Tut.by

Мозырский районный суд вынес приговор водителю BMW, под колесами которого летом этого года погибла 36-летняя женщина.

Мужчину приговорили к 6 годам и 8 месяцам колонии общего режима. Также в пользу двоих несовершеннолетних детей погибшей он должен выплатить материальный ущерб — 25 тыс. рублей каждому.



Фото: Мозырский районный отдел Следственного комитета

Напомним , трагедия произошла вечером 12 июля в деревне Скрыгалов, где отдыхала компания. Молодой человек решил покатать приятелей на BMW X5. Одна из женщин села на капот, водитель не справился с управлением, в результате пассажирка оказалась под колесами авто и погибла.