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В Мозыре суд вынес приговор водителю BMW, который катал знакомую на капоте и задавил ее

01.11.2019 08:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мозырский районный суд вынес приговор водителю BMW, под колесами которого летом этого года погибла 36-летняя женщина.

Мужчину приговорили к 6 годам и 8 месяцам колонии общего режима. Также в пользу двоих несовершеннолетних детей погибшей он должен выплатить материальный ущерб — 25 тыс. рублей каждому.


Фото: Мозырский районный отдел Следственного комитета

Напомним, трагедия произошла вечером 12 июля в деревне Скрыгалов, где отдыхала компания. Молодой человек решил покатать приятелей на BMW X5. Одна из женщин села на капот, водитель не справился с управлением, в результате пассажирка оказалась под колесами авто и погибла.

 
 
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Молодой человек решил покатать приятелей на BMW X5. Одна из женщин села на капот, водитель не справился с управлением.
 
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