|
В Мозыре суд вынес приговор водителю BMW, который катал знакомую на капоте и задавил ее
Источник материала: Tut.by
Мозырский районный суд вынес приговор водителю BMW, под колесами которого летом этого года погибла 36-летняя женщина.
Мужчину приговорили к 6 годам и 8 месяцам колонии общего режима. Также в пользу двоих несовершеннолетних детей погибшей он должен выплатить материальный ущерб — 25 тыс. рублей каждому.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодой человек решил покатать приятелей на BMW X5. Одна из женщин села на капот, водитель не справился с управлением.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)