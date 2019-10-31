«Хочется, знаете, стать бомжом». Наш колумнист и банкир Александр Зантович о вечной спешке и приоритетах

Источник материала: Tut.by

Мы специально придержали новый текст нашего колумниста Александра Зантовича до конца недели, потому что если б он попался вам не накануне выходных, а вот, скажем, в среду или того хуже в понедельник — риск, что вы уволитесь (ок, не уволитесь, конечно, но задумаетесь о бессмысленности всего сущего), был бы слишком велик. А так, вздохнете, отправитесь на выходные, а с понедельника — снова в беличье колесо. Или нет?

Сегодня я наблюдал за работником автостоянки возле торгового центра. Полноватый, седой, в жилете. Он стоял, а вокруг него кипела жизнь. Машины парковались и выпарковывались, сновали взад-вперед, кто-то катил тележку с покупками, кто-то кричал, кто-то агитировал. Шум, гвалт, сигналы, ругань… Человек этот, который по замыслу нанимателя должен был бы вносить в этот хаос какой-то порядок, был совершенно безучастен.

Лицо его было величественно и прекрасно в своей безмятежности.

Знаете, я вот искренне восхищаюсь людьми, способными ни хрена не делать. Мне кажется, это сверхлюди. Арийская раса среди нас. Новая, улучшенная версия homo sapiens.

















Вахтеры в различных учреждениях. Или сотрудники бюро пропусков. Что они делают, когда никто не входит и не выходит? Когда разгаданы все сканворды. Изучены все узоры штукатурки на стене напротив их будки. Как справляются они с этой неподъемной задачей — просто сидеть на своем стуле, не делая совершенно ничего? Как не поглощает их пустота? О чем они думают?

Ведь это очень сложно, на самом деле.

В одном из своих произведений Станислав Лем описывает следующую тренировку психики астронавтов. Человека помещают в камеру с водой температуры тела, изолированную от света и звуков. Испытуемый находится почти в невесомости, лишенный каких-либо раздражителей. Задача — пролежать как можно дольше без движения. Жуткий тест, на самом деле. Многие с ума сходили.

А вот дядьки в гаражах — не сходят. Сидят целый день и берут с каждого въезжающего рубль. И все. Ни вызовов, ни задач, ни целей. Только люди с рублями, гаражи и пустота…

Помню, когда-то читал, что японцев называют цивилизацией сосновой иглы. Имеется в виду, что они умеют наслаждаться мелкими, незначительными деталями: бонсай, эджайл, канбан, тойота…

Я думаю, что вот, скажем, бомжи пошли еще дальше. Эти наслаждаются вообще ничем. Ученики и последователи восточных философских течений, они очистили свой разум от мыслей, максимально приближаясь к состоянию нирваны, когда им удается собрать на опохмел. Цивилизация картонной коробки.

Как эти люди бесконечно далеки от нас, многозадачных, целеполагающих, достигающих и самосовершенствующихся (сколько же шипящих в этом языке-то русском)!

Карьеристы, бизнесмены, домохозяйки, работники интеллектуального труда, финансовой, производственной и айти-сферы. Мы живем в постоянном напряжении. Больше денег, лучше машина, больше квартира. Взять кредит, отдать кредит, взять в долг, не давать в долг. Купить продуктов, купить костюм, перетянуть диван, купить школьную форму, купить путевку в отпуск. Позвонить родителям, встретиться с нужными людьми, дождаться сантехника, отремонтировать планшет ребенку, не забыть поздравить всех онлайн-друзей с днем рождения. И на работе еще начальник, подчиненные, совещания, комитеты, курилка, сплетни, попросить побольше зарплату, попроситься в отпуск.

















Список дел на работе. Список домашних дел. Список дел жены. Список дел родителей.

Где-то слышал, что за последние двадцать лет люди начали ходить на 10% быстрее.

Потому что мы торопимся. И все время о чем-то думаем. Думаем о многом сразу. Быстро переключаемся. Нужно все успеть!

Твои горячие недели в «МакДональдсе» превращаются в горячие месяцы, а потом и в горячие годы. И ты постоянно движешься. Навстречу новым вызовам, новым целям, новым достижениям и новым результатам.

А кто-то в это время сидит в будке в московском метрополитене. Или работает спасателем на чемпионате мира по плаванию.

Мне рассказывали про женщину, которая трудилась в постсоветское время в какой-то ненужной конторе. Будучи достаточно полной, со временем она научилась спать сидя, положив голову на собственную грудь. Причем мгновенно просыпалась, когда кто-то входил, и строго вопрошала: «Что вам угодно?».

Научитесь расслабляться, говорят они. Отпустите все мысли. Слушайте свое дыхание. Ни о чем не думайте. Все хорошо. Но как?

Если бы я это умел! Я бы часами сидел в ушастом кресле перед камином со стаканом виски и просто смотрел на огонь. И теплый воздух свободно бы проникал в пустую голову.

Но я даже чай не могу растянуть дольше чем на пять минут. Кто придумал чайную церемонию? Она же длится целый час. Что там делать столько времени? Некоторые вот пьют чай медленно, вдумчиво, как медитацию. Я же просто делаю очередное дело. Сейчас по-быстрому дохлебаю, обжигаясь, и дальше — за очередным делом в бесконечном списке.

И хочется иногда, знаете, стать вот эдаким бомжом. Вахтером. Смотрителем за каруселью. Следить за сейсмической обстановкой в Минском районе.















Чтобы никуда не торопясь, обстоятельно, со знанием дела заниматься совершенно ничем. Да, будет сложно. Будет ломка. Многолетняя привычка что-то делать, что-то изучать, чем-то заниматься постоянно, она будет сопротивляться. Ты будешь казаться себе бездельником, никчемностью, даже преступником! Как это так? Столько еще всего не сделано, а я расслабляюсь!

Столько всего надо успеть!

Так мало времени!

И я вот думаю. Кто прав?

Тот, который всю жизнь куда-то бежит, упирается, создает, обеспечивает? Или тот, кто устроился непыльно, поймал дзен и в этом своем дзене всю жизнь просидит?

Истина, наверное, как всегда, где-то посередине.

Но хочется вот порой. Неспешных прогулок с долгими разговорами. Вдумчивой книги. Дружеских посиделок, которые заканчиваются глубоко за полночь — и никто не заметил, и все удивляются, и все равно не хотят расходиться.

Хочется.

Но некогда. Столько дел еще.