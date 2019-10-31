«За костюм отдал 400 рублей». Какая нечисть ходит (и ездит!) по Минску в Хеллоуин

Источник материала: Tut.by

Каждый год 31 октября десятки ряженых выбираются на улицы, чтобы и себя показать, и на людей посмотреть. Минск и в этом году традиции не изменил: людей в костюмах было много. Правда, из-за температуры «каля нуля» бóльшая часть нечисти пряталась в торговом центре, а не тусила на улице. AFISHA.TUT.BY познакомилась с самыми прикольными фриками и расспросила, как были сделаны их костюмы.

«С костюмом можно и в десять рублей уложиться»





Алексей, электрик.

— Это своего рода моя интерпретация костюма центуриона легиона Цезаря из Fallout New Vegas. В костюме есть гильзы, потому что боевые патроны запрещены.

Вообще Алексей, как он сам признается, «больше по военным реконструкциям и ролевым играм».

— В Хеллоуине участвую года четыре, наверное. Обычно наряжаюсь монстрами из разных игр. Самые узнаваемые — персонажи серии игр S.T.A.L.K.E.R. Стоимость костюмов выходит небольшая, можно и в десять рублей уложиться. Что-то нахожу дома, что-то отдают даром.

«Главное — это хайлайтер»





Влад (слева) и Антон (справа), студенты юридического факультета Академии управления.

— Костюм делали из тонны косметики и ваты, самое главное — это хайлайтер. Но вообще мы ничего не клеили, просто поздно легли спать, поэтому такие лица и получились. А вообще Владу пришлось улыбнуться, чтобы попросить одну девушку нас накрасить, — шутит Антон-Джокер.

— Мне нравится быть бывшим мэром Готэма, ведь я и так директор, а он — мой заместитель и менеджер, — добавляет Влад.

Антон признается: ему нравится все, кроме тонны клея, которую пришлось вылить ради образа.

— А сколько я его еще съел… — жалуется студент.

«С зубами неудобно — ношу их в коробке»





Александра, студентка БГЭУ. Да, это фото спереди!

— Мой костюм — это девочка из «Звонка» или «хеллоуинская Снегурочка». Костюм шила сама из обычной хлопковой ткани. Уже делала такой косплей и ходила по квартирам, собирала сладости. Собрала целый пакет, между прочим! Теперь решила выдвинуться в массы.

Девушка специально для образа купила зубы — за два вышло десять рублей. Но с ними ей очень неудобно, поэтому она носит их в коробке.

— Я не участвую в празднике, это просто слишком сильное желание ходить и фотографироваться с людьми, — поясняет Александра.

«Зловещая тыква — самое то»





Константин, продавец-кассир в H&M.

— Образ задумывался как костюм тыквы. У меня даже вот есть стебелечек. Это как раз как Джек на Хеллоуин. Ко мне сегодня часто подходили люди и говорили: «О, ты такой милый». А когда я вот такие себе глаза сделал, все сказали: «Ну наконец-то ты превратился в ту самую страшную тыкву». Мне кажется, что зловещая тыква на Хеллоуин — самое то. Даже начал ловить на себе правильные взгляды, а не эти милые улыбки. К людям подходишь: «Вам помочь?», — а они уже сразу: «Да, давайте!» — и все покупают. Шоковое состояние делает свое.

Молодой человек признается: образ подбирал весь октябрь. Ему хотелось «чего-то прям очень креативного и сильно смешного».

— Вспомнил, что где-то у меня лежала эта футболка, и решил, что буду тыквой! — говорит Константин. — Надел еще повязочку, лепесточек нашел — теперь в теме.

Правда, парень жалеет, что фотографироваться так никто и не подошел.

— Надеюсь, это потому что у нас нельзя фотографировать сотрудников. Зато со мной селфились коллеги.

«В прошлом году я был медсестрой»





Антон, кассир.

— Идея костюма из очень старой игры 2010 года. Я хотел повторить образ. Поэтому пришлось делать все самому и, естественно, за мои деньги. Стоило порядка 400 рублей. Но эмоциями все окупилось!

Каждый год Антон дорабатывает уже имеющиеся костюмы, чтобы из старого сделать новый.

— У меня есть черная «основа» — и из нее я всегда что-то новое придумываю. А в прошлом году я был медсестрой из Сайлент Хилла. Кстати, попал к вам на главную фотку.

«Бывают такие, что сразу убегают»





Полина (на фото слева), охранник.

— Таким образом я сегодня отмечаю день рождения. И так уже семь лет подряд! Все началось с того, что встретила подругу. Подружились и начали ходить в костюмах.

По словам девушки, маска полностью самодельная, нигде не покупалась.

— Делала ее из полимерной глины, ну и всех подручных материалов. В первый год она была без рогов, потом с каждым годом добавлялись детали. Фонарики в глазах тоже сама делала. Покупала светодиоды, делала проводку и подключила к батарейкам, которые находятся в рогах. Сейчас маска неизменна уже третий год.





Полина отмечает: запоминается то, как люди сразу всегда пугаются, а потом просят фотографироваться.

— Но бывают и такие, что сразу убегают, — добавляет минчанка.

«Дети относятся позитивно»





Андрей, таксист.

— Уже 6 лет меняю костюмы зомби, но каждый из них в разных образах. Были доктор, милиционер, сейчас работаю в такси, поэтому таксист. Зависит от вдохновения и того, что найдешь. Костюмы хоть и с барахолки, но все равно обходятся недешево.

Таксист заверяет: дети к его образу относятся особенно позитивно, часто просят сфотографироваться.





— Простое удивление бывает у всех, кто садится ко мне в машину на Хеллоуин. Но люди в основном в пассиве, зажатые очень. Даже видно, что хотят сфотографироваться, но боятся попросить.

«Хожу в этой маске четыре года подряд»





Денис, сварщик.

— Что было на АliЕxpress, то и заказал. Заплатил за маску тогда десять долларов, а удовольствия — море! Так четыре года подряд на Хеллоуин в этой маске и хожу. Люди взрослые пугаются, дети радуются. Одним словом, люблю дарить эмоции. Постоянно со мной фотографируются, особенно иностранцы.

Работаю сварщиком, вот даже ногти себе для костюма сделал. А что касается маски, то приходится ее часто снимать, ведь влага конденсируется и из меня получается какой-то бешеный оборотень с капающей слюной. Да и особо ничего не видно. Но эмоции людей — детей особенно — того стоят.

И еще несколько классных фотографий минчан























