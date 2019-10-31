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«У меня жизнь, как Санта-Барбара». Истории людей, которые много раз были в браке

01.11.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вы планируете свадьбу, выбираете лучшие наряды, не экономите на вкусных закусках и оформлении зала, чтобы ваш праздник запомнился на всю жизнь, но… Через какое-то время понимаете, что все было зря и вы совсем не пара друг другу. Что делать? Бояться перемен и думать, что «брак — это раз и навсегда» или смело разрывать отношения, в которых нет счастья? Мы пригласили в студию людей, которые женились и выходили замуж не раз или два, а три и больше. Узнали, почему все заканчивалось разводом и как на предыдущие браки реагировали новые избранники.

 
 
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Узнали, тяжело ли переживать разводы, и как родные реагируют на очередную свадьбу.
 
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