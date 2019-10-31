ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белавиа планирует новые тарифы

01.11.2019 08:38 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Белавиа планирует новые тарифы
Фото из открытых источников

Новая система позволит пассажиру самостоятельно выбирать тарифы, которые будут разделены по нескольким категориям.

Так, к примеру, если человек выполняет перелет с одной лишь сумкой без багажа, то он сможет приобрести билет по одному тарифу, где цена будет минимальной. Если будет чемодан, тариф изменится. Если пассажир не уверен, что будет вылетать именно по приобретенному билету, то он сможет купить место в самолете по тарифу третьей или четвертой категории, сообщает БЕЛТА.

Нововведение позволит пассажиру выбирать билет по приемлемой цене. О сроках введения не сообщается. 

Белавиа планирует новые тарифы
«Белавиа» планирует открыть новые рейсы в Казахстан, Испанию и на Кипр
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что «Белавиа» разрабатывает новую систему брендовых тарифов, сообщил генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров.
 
Новости дня
Новости разные
 
«За костюм отдал 400 рублей». Какая нечисть ходит (и ездит!) по Минску в Хеллоуин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика