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Белавиа планирует новые тарифы
01.11.2019 08:38 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Новая система позволит пассажиру самостоятельно выбирать тарифы, которые будут разделены по нескольким категориям.
Так, к примеру, если человек выполняет перелет с одной лишь сумкой без багажа, то он сможет приобрести билет по одному тарифу, где цена будет минимальной. Если будет чемодан, тариф изменится. Если пассажир не уверен, что будет вылетать именно по приобретенному билету, то он сможет купить место в самолете по тарифу третьей или четвертой категории, сообщает
Нововведение позволит пассажиру выбирать билет по приемлемой цене. О сроках введения не сообщается.
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О том, что «Белавиа» разрабатывает новую систему брендовых тарифов, сообщил генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров.
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