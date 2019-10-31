Белавиа планирует новые тарифы

Новая система позволит пассажиру самостоятельно выбирать тарифы, которые будут разделены по нескольким категориям.

Так, к примеру, если человек выполняет перелет с одной лишь сумкой без багажа, то он сможет приобрести билет по одному тарифу, где цена будет минимальной. Если будет чемодан, тариф изменится. Если пассажир не уверен, что будет вылетать именно по приобретенному билету, то он сможет купить место в самолете по тарифу третьей или четвертой категории, сообщает БЕЛТА .

Нововведение позволит пассажиру выбирать билет по приемлемой цене. О сроках введения не сообщается.

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