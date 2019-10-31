Источник материала: Герой працы

Общенациональный этап переписи завершен. В Белстате рассказали о главном

В списках теперь значатся

Цель оправдывает средства. Каждый житель страны внес частичку собственного вклада в будущее, ответив на ряд вопросов переписи. Чем запомнилась кампания? Беларусь первая в СНГ провела интернет-перепись. Переписчикам открыли двери не только жители квартир и домов, но и большие предприятия и организации. Особенность также в сельскохозяйственным вопроснике, включенном в перепись впервые. Теперь все ожидают важнейшего итога кампании – обновленную численность населения страны. Заместитель председателя Белстата Жанна Василевская, курирующая перепись, рассказала, когда и какие данные будут опубликованы, и подвела первые итоги.

Оправданные ожидания

Общенациональный этап переписи населения завершен. Однако для оценки качества переписи с 1 по 6 ноября будут проведены контрольные обходы квартир и домов. Переписчики зададут ряд основных вопросов жителям случайно отобранных 64 000 адресов.

-- После оценки качества предстоит кропотливая работа с теми данными, которые мы получили. Самая главная задача переписи -- собрать данные о семьях и домохозяйствах. Если говорить о том, как мы оцениваем проведение переписи, то сразу подчеркну: ожидания оправдались. Нам помогала даже неожиданно наступившая теплая октябрьская погода, что отразилось на работе и настроении людей. На 9 часов утра 30 октября мы были в графике. Задачи, которые Белстат перед собой поставил, действительно реализованы, -- рассказала Жанна Василевская.

На горячие линии в кол-центр Белстата, ЕРИП, территориальных органов статистики, куда можно было позвонить по единому номеру, поступали звонки даже в последний день переписи. В основном спрашивали, где находится стационарный участок, сообщали, что к ним не пришел переписчик и просили отправить человека. В течение первых двух дней на чат-бокс, который работал в тестовом режиме на сайте Белстата, поступало до 12,5 тысяч обращений, поэтому из-за нагрузки он был какое-то время недоступен.

Наши ожидания по интернет-переписи оправдались -- этим способом воспользовалось 2,023 млн. жителей страны. Высокой была активность и в последний день интернет-переписи. Анкеты поступали десятками тысяч.