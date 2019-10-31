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Площадь заказника «Козьянский» предлагают увеличить

01.11.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

Площадь заказника "Козьянский" предлагают увеличить
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект постановления Совета Министров "О преобразовании республиканского заказника "Козьянский" вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Площадь заказника «Козьянский» предлагают увеличить

Для подготовки проекта постановления Белорусский государственный университет провел научно-исследовательскую работу по изучению природных комплексов и объектов заказника. Подготовлено научное и технико-экономическое обоснование его преобразования, в котором подтверждена высокая ценность природных комплексов заказника, дана оценка существующему режиму охраны, природным условиям и хозяйственному использованию данной территории, уточнены состав земель и землепользователи, определены оптимальные границы заказника, установлены координаты поворотных точек его границ и создан их каталог, рассчитана площадь.
Согласно проекту документа, в результате корректировки границ площадь заказника составит 28469,05 га (его действующая площадь - 26060 га). Увеличить площади предлагается в том числе за счет земель лесного фонда ГЛХУ "Полоцкий лесхоз", "Дретунский лесхоз", "Шумилинский лесхоз". Отмечается, что включаемые в состав заказника 2409,05 га лесного фонда имеют высокую природоохранную ценность и значимость для сохранения биологического разнообразия. На этих землях выявлено одно место обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Беларуси, а также 15 участков с эталонным растительными сообществами (более 300 га) и один типичный ландшафт (более 400 га).
При этом из состава заказника предлагается исключить часть земель лесного фонда Полоцкого и Шумилинского лесхозов, которая не представляет значительной ценности для сохранения биоразнообразия.
Также проект постановления предусматривает введение запрета на заготовку дикорастущих растений и (или) их частей юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, промысловое и любительское рыболовство (за исключением сроков и мест, определенных планом управления заказником "Козьянский" или решениями Полоцкого и Шумилинского райисполкомов).
Заказник "Козьянский" является ядром международного (европейского) значения национальной экологической сети. Его гидрографическая сеть представлена пятью реками, 518 озерами, многочисленными ручьями и каналами. В результате научно-исследовательской работы в пределах заказника выявлены новые места произрастания 11 видов дикорастущих растений и места обитания семи видов диких животных, включенных в Красную книгу, а также 24 вида растений, нуждающихся в профилактической охране.
Замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения (в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды) с 31 октября по 11 ноября включительно на электронный адрес zakaznik8@mail.ru.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Площадь заказника "Козьянский" предлагают увеличить 31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект постановления Совета Министров "О преобразовании республиканского...
 
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