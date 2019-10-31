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Площадь заказника "Козьянский" предлагают увеличить

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект постановления Совета Министров "О преобразовании республиканского заказника "Козьянский" вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Для подготовки проекта постановления Белорусский государственный университет провел научно-исследовательскую работу по изучению природных комплексов и объектов заказника. Подготовлено научное и технико-экономическое обоснование его преобразования, в котором подтверждена высокая ценность природных комплексов заказника, дана оценка существующему режиму охраны, природным условиям и хозяйственному использованию данной территории, уточнены состав земель и землепользователи, определены оптимальные границы заказника, установлены координаты поворотных точек его границ и создан их каталог, рассчитана площадь.

Согласно проекту документа, в результате корректировки границ площадь заказника составит 28469,05 га (его действующая площадь - 26060 га). Увеличить площади предлагается в том числе за счет земель лесного фонда ГЛХУ "Полоцкий лесхоз", "Дретунский лесхоз", "Шумилинский лесхоз". Отмечается, что включаемые в состав заказника 2409,05 га лесного фонда имеют высокую природоохранную ценность и значимость для сохранения биологического разнообразия. На этих землях выявлено одно место обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Беларуси, а также 15 участков с эталонным растительными сообществами (более 300 га) и один типичный ландшафт (более 400 га).

При этом из состава заказника предлагается исключить часть земель лесного фонда Полоцкого и Шумилинского лесхозов, которая не представляет значительной ценности для сохранения биоразнообразия.

Также проект постановления предусматривает введение запрета на заготовку дикорастущих растений и (или) их частей юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, промысловое и любительское рыболовство (за исключением сроков и мест, определенных планом управления заказником "Козьянский" или решениями Полоцкого и Шумилинского райисполкомов).

Заказник "Козьянский" является ядром международного (европейского) значения национальной экологической сети. Его гидрографическая сеть представлена пятью реками, 518 озерами, многочисленными ручьями и каналами. В результате научно-исследовательской работы в пределах заказника выявлены новые места произрастания 11 видов дикорастущих растений и места обитания семи видов диких животных, включенных в Красную книгу, а также 24 вида растений, нуждающихся в профилактической охране.

Замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения (в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды) с 31 октября по 11 ноября включительно на электронный адрес zakaznik8@mail.ru.-0-