Источник материала: Новости Волковыска

Белорусский профсоюз работников государственных и других учреждений помог восстановить на работе незаконно уволенного сотрудника.

Хорошая работа – не гарантия того, что с тобой продлят контракт? Денис (имя изменено по просьбе героя) едва не стал безработным, однако ему своевременно помог профсоюз.

Предистория

В июле текущего года у Дениса, трудящегося на одном из государственных предприятий, заканчивался контракт, так что работник написал заявление о продлении трудовых отношений. Однако наниматель уволил работника в связи с истечением срока контракта по пункту 2 части 2 статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь. При этом на предприятии действовало тарифное соглашение. Согласно одному из его подпунктов с работником, не допускающим нарушений трудовой и исполнительской дисциплины, наниматель обязан продлить контракт до истечения его максимального срока действия или заключить новый контракт на срок не менее 3 лет. Разумеется, все это допускается только с согласия работника.

Но вот возникла ситуация, когда работник за весь период работы не нарушал трудовую и исполнительную дисциплину, а наниматель решил его уволить…

Развитие событий

В соответствии с подпунктом 6.2.16 тарифного соглашения наниматель должен был согласовать с профсоюзным комитетом содержание контракта и уведомление о заключении и (или) о прекращении трудовых отношений с работником. Так что 18 июня он направил в профсоюзный комитет уведомление о не продлении контракта с Денисом, но не предоставил доказательств нарушения трудовой и исполнительской дисциплины. 1 июля 2019 года профком направил отказ в согласовании данного уведомления.

Чтобы защитить свои права, Денис обратился в отраслевую профсоюзную организацию – Белорусский профсоюз работников государственных и других учреждений. Член профсоюза просил ему помочь – восстановить его на работе на прежних условиях, оформить трудовые отношения в установленном порядке и добиться компенсации морального вреда в размере 100 рублей.

Чем же все закончилось?

Профсоюзный юрист изучил обращение Дениса, подготовил исковое заявление в суд, а в дальнейшем и представлял в нем интересы члена профсоюза.

В итоге вся эта история закончилась для нанимателя двумя судебными заседаниями, в ходе которых исковые требования работника были полностью удовлетворены.