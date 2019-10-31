Источник материала: Новости Волковыска

За истекшие сутки в Волковысском района произошла два пожара. Один из них, увы, с трагическими последствиями – в огне погиб человек.

31 октября около 19 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в Волковыске по ул. Кирова. В результате повреждена кровля, перекрытие, закопчены стены, имущество в доме. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).