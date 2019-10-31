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СМИ сообщили об уходе Баги с поста главного тренера БАТЭ

01.11.2019 09:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

СМИ сообщили об уходе Баги с поста главного тренера БАТЭ
ФК БАТЭ

О том, что наставник борисовчан покинет свою должность по окончании сезона, сообщает Tribuna.com.

БАГА в прошлом сезоне вместе с БАТЭ стал чемпионом Беларуси. Команда вышла в группу Лиги Европы.

Сейчас БАТЭ идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидирующего брестского «Динамо» составляет 6 очков. 

СМИ сообщили об уходе Баги с поста главного тренера БАТЭ
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Алексей Бага работает в тренерском штабе «жёлто-синих» с 2011 года. В 2018-м году он был старшим тренером в штабе Олега Дулуба. После отставки последнего занял...
 
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