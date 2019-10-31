СМИ сообщили об уходе Баги с поста главного тренера БАТЭ

О том, что наставник борисовчан покинет свою должность по окончании сезона, сообщает Tribuna.com.

БАГА в прошлом сезоне вместе с БАТЭ стал чемпионом Беларуси. Команда вышла в группу Лиги Европы.

Сейчас БАТЭ идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидирующего брестского «Динамо» составляет 6 очков.

Сколько заработает БАТЭ за участие в еврокубках? Подробнее