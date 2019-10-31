Лучше присядьте: вот сколько зарабатывают беларуские депутаты

Источник материала: KYKY

День выборов депутатов в беларуский парламент все ближе: он объявлен на 17 ноября, значит, ждать осталось чуть более двух недель. На депутатское кресло претендует 531 человек. Из открытых источников TUT.by подсчитал , сколько же зарабатывают уже действующие депутаты, которые выдвигаются в парламент повторно. Мы публикуем эти числа.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко за 2018 год указал доход в 72,1 тысячи рублей. В его собственности — квартира и земельный участок в Минске.

Доход депутата Леонида Брича, который занят в парламентской комиссии по экономической политике, в 2018-м составил 39,7 тысячи рублей. В собственности у него есть квартира в Бресте (76,1 квадратного метра), гараж, жилой дом и земельный участок в Жабинковском районе, легковой автомобиль «Фольксваген-Пассат» 2013 года выпуска и прицеп «Немига-2». У Брича также есть ценные бумаги предприятия «Надзея-Пинск».

Депутат Анатолий Дашко, который занят в парламентской комиссии по труду и социальным вопросам, за прошлый год получил 38,9 тысячи рублей. Он владеет автомобилем «Фольксваген-Джетта» 2008 года выпуска.

Доход у депутата Ирины Кралевич за 2018-й — 39,9 тысячи рублей. Из имущества — жилой дом в 154,4 квадратного метра в Мозыре, земельный участок в 0,0993 гектара в Мозыре (на праве пожизненно наследуемого владения), легковой автомобиль Renault Duster 2014 года выпуска. Кралевич занята в парламентской комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы.

Депутат Леонид Писаник занят в парламентской комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту. Его прошлогодний годовой доход — 45,8 тысячи рублей. Из имущества — квартира в Мозыре общей площадью 84,4 квадратного метра, легковой автомобиль Suzuki XL 7 2007 года выпуска.

Доход в 39,1 тысячи рублей задекларировала за прошлый год председатель постоянной парламентской комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Валентина Ражанец. В собственности у депутата значатся квартира общей площадью 46,7 квадратного метра в Слуцке и чеки «Имущество».

Депутат Ирина Рынейская занята в парламентской комиссии по образованию, культуре и науке. Ее прошлогодний годовой доход — 39 тысяч рублей. В собственности — половина жилого дома в 55,3 квадратного метра в Бобруйске и половина земельного участка в 0,094 гектара в этом же городе.

Доход почти в 63,1 тысячи рублей за прошлый год задекларировал депутат Игорь Марзалюк. У него в собственности квартира в Могилеве общей площадью 62,8 квадратного метра.

У депутата Ольги Петрашовой за 2018 год был доход почти в 40 тысяч рублей. У нее в совместной собственности квартира и автомобиль «Фольксваген-Гольф».