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Лучше присядьте: вот сколько зарабатывают беларуские депутаты
Источник материала: KYKY>
День выборов депутатов в беларуский парламент все ближе: он объявлен на 17 ноября, значит, ждать осталось чуть более двух недель. На депутатское кресло претендует 531 человек. Из открытых источников TUT.by
Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко за 2018 год указал доход в 72,1 тысячи рублей. В его собственности — квартира и земельный участок в Минске.
Доход депутата Леонида Брича, который занят в парламентской комиссии по экономической политике, в 2018-м составил 39,7 тысячи рублей. В собственности у него есть квартира в Бресте (76,1 квадратного метра), гараж, жилой дом и земельный участок в Жабинковском районе, легковой автомобиль «Фольксваген-Пассат» 2013 года выпуска и прицеп «Немига-2». У Брича также есть ценные бумаги предприятия «Надзея-Пинск».
Депутат Анатолий Дашко, который занят в парламентской комиссии по труду и социальным вопросам, за прошлый год получил 38,9 тысячи рублей. Он владеет автомобилем «Фольксваген-Джетта» 2008 года выпуска.
Доход у депутата Ирины Кралевич за 2018-й — 39,9 тысячи рублей. Из имущества — жилой дом в 154,4 квадратного метра в Мозыре, земельный участок в 0,0993 гектара в Мозыре (на праве пожизненно наследуемого владения), легковой автомобиль Renault Duster 2014 года выпуска. Кралевич занята в парламентской комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы.
Депутат Леонид Писаник занят в парламентской комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту. Его прошлогодний годовой доход — 45,8 тысячи рублей. Из имущества — квартира в Мозыре общей площадью 84,4 квадратного метра, легковой автомобиль Suzuki XL 7 2007 года выпуска.
Доход в 39,1 тысячи рублей
Депутат Ирина Рынейская занята в парламентской комиссии по образованию, культуре и науке. Ее прошлогодний
Доход почти в 63,1 тысячи рублей за прошлый год
У депутата Ольги Петрашовой за 2018 год был доход почти в 40 тысяч рублей. У нее в совместной собственности квартира и автомобиль «Фольксваген-Гольф».
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