Готовы? Беларусу, который снимет «самое смелое» видео, заплатят $3 тысячи

Источник материала: KYKY

В Беларуси запускают новый проект и объявляют конкурс запоминающихся роликов. Тому, кто не побоится снять «самое смелое» видео, заплатят шесть тысяч рублей, или около 2,9 тысячи долларов. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы выиграть.

Что следует знать о конкурсе:

Автор конкурса — «Альфа-Банк». Его проект под названием «Смелее.Видео» открыт для любого желающего и намерен поддержать талантливых видеомейкеров со всей Беларуси. Организаторы надеются, что их идея соберет команду профессионалов, которые «чувствуют пользователей каждым пикселем».

В призовой фонд «Смелее.Видео» выделили аж 13 тысяч рублей. Тому, кто займет первое место, отдадут шесть тысяч рублей, второе место — четыре тысячи рублей, и третье — три тысячи рублей. Еще двух авторов примут в команду «Альфа-Банка», с ними заключат контракты. А лучшие работы опубликуют на официальном YouTube-канале банка.

Как присоединиться к конкурсу?

Для начала нужно определиться с темой (всего их три):

«Имидж» : видео со свежим посылом, рекламирующий банк в целом, без акцента на конкретные услуги или продукты.

: видео со свежим посылом, рекламирующий банк в целом, без акцента на конкретные услуги или продукты. «Продам продукт» : точное и понятное видео о преимуществах одного сервиса или услуги. Выбирать предлагают из пяти продуктов: « Пакеты решений «Альфа Смарт », « Альфа-Копилка », « Онлайн-страховка », « Карта AliExpress », « Индивидуальный курс ».

: точное и понятное видео о преимуществах одного сервиса или услуги. Выбирать предлагают из пяти продуктов: « », « », « », « », « ». «Мама, я блогер»: креативный видеоролик с графикой, эффектами и заявкой на вирусность. Как про отдельный продукт, так и про банк в целом.

Какие требования предъявляют к видео?

Например, ролик не должен содержать нецензурной лексики и стоковых видеоматериалов (только оригинального производства). Длительность видео — от десяти до 60 секунд. Монтаж и склейка — зона ответственности исключительно автора, который может позвать в свою команду еще одно человека, но не больше. Подробнее о требованиях — по ссылке .

Что насчёт идеи? Есть ограничения?

«Мы никого не сдерживаем в идее ролика или его подаче. Это может стать хорошим стимулом проявить свое мастерство и сделать что-то по-настоящему яркое и интересное», — говорят в «Альфа-Банке».

Видео есть. Что теперь?

Теперь время подписки на канал INSYNC TV и отправки видео через форму обратной связи. Жюри из беларуских селебрити выберет десятку лучших работ, а победителей и призеров определят уже пользователи. Специальным гостем выступит Приятный Ильдар — видеоблогер с 2,7 миллиона подписчиков.

Конкурс пройдет в четыре этапа. Заявки принимают до 1 декабря, после чего жюри возьмет три дня на отбор лучших работ. Зрительское голосование пройдет с 5 по 12 декабря, а уже на следующий день состоится церемония награждения.

Фото обложки: Тони Келли.