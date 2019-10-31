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Готовы? Беларусу, который снимет «самое смелое» видео, заплатят $3 тысячи
Источник материала: KYKY>
В Беларуси
Что следует знать о конкурсе:
Автор конкурса — «Альфа-Банк». Его проект под названием «Смелее.Видео» открыт для любого желающего и намерен поддержать талантливых видеомейкеров со всей Беларуси. Организаторы надеются, что их идея соберет команду профессионалов, которые «чувствуют пользователей каждым пикселем».
В призовой фонд «Смелее.Видео» выделили аж 13 тысяч рублей. Тому, кто займет первое место, отдадут шесть тысяч рублей, второе место — четыре тысячи рублей, и третье — три тысячи рублей. Еще двух авторов примут в команду «Альфа-Банка», с ними заключат контракты. А лучшие работы опубликуют на официальном YouTube-канале банка.
Как присоединиться к конкурсу?
Для начала нужно определиться с темой (всего их три):
Какие требования предъявляют к видео?
Например, ролик не должен содержать нецензурной лексики и стоковых видеоматериалов (только оригинального производства). Длительность видео — от десяти до 60 секунд. Монтаж и склейка — зона ответственности исключительно автора, который может позвать в свою команду еще одно человека, но не больше. Подробнее о требованиях — по
Что насчёт идеи? Есть ограничения?
«Мы никого не сдерживаем в идее ролика или его подаче. Это может стать хорошим стимулом проявить свое мастерство и сделать что-то по-настоящему яркое и интересное», — говорят в «Альфа-Банке».
Видео есть. Что теперь?
Теперь время подписки на канал
Конкурс пройдет в четыре этапа. Заявки принимают до 1 декабря, после чего жюри возьмет три дня на отбор лучших работ. Зрительское голосование пройдет с 5 по 12 декабря, а уже на следующий день состоится церемония награждения.
Фото обложки: Тони Келли.
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В Беларуси запускают новый проект и объявляют конкурс запоминающихся роликов. Тому, кто не побоится снять «самое смелое» видео, заплатят шесть тысяч рублей, или...
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