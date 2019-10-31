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Четыре выходных в ноябре будет у белорусов

01.11.2019 09:20 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Выходными днями в ноябре будут 7 ноября (День Октябрьской революции), 8, 9 и 10 ноября.

Согласно принятому в прошлом году графику переноса рабочих дней, рабочий день в пятницу 8 ноября переносится на субботу – 16 ноября. Таким образом, с 7 по 10 ноября белорусы будут отдыхать.

Однако предприятия могут самостоятельно менять этот график с учетом специфики работы.

Напомним, в графике переноса рабочих дней в 2020 году новогодние праздники включают 1 и 2 января, а всего в году будет три рабочих субботы.

В конце октября на сайте Petitions.by появилась петиция, где граждане просят правительство сделать 31 декабря выходным днем. На данный момент документ подписали 9650 человек.

 
 
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Выходными днями в ноябре будут 7 ноября (День Октябрьской революции), 8, 9 и 10 ноября.
 
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