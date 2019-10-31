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Четыре выходных в ноябре будет у белорусов
Источник материала: БДГ
Выходными днями в ноябре будут 7 ноября (День Октябрьской революции), 8, 9 и 10 ноября.
Согласно
Однако предприятия могут самостоятельно менять этот график с учетом специфики работы.
Напомним, в
В конце октября на сайте Petitions.by появилась петиция, где граждане
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Выходными днями в ноябре будут 7 ноября (День Октябрьской революции), 8, 9 и 10 ноября.
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