Четыре выходных в ноябре будет у белорусов

Выходными днями в ноябре будут 7 ноября (День Октябрьской революции), 8, 9 и 10 ноября.

Согласно принятому в прошлом году графику переноса рабочих дней, рабочий день в пятницу 8 ноября переносится на субботу – 16 ноября. Таким образом, с 7 по 10 ноября белорусы будут отдыхать.

Однако предприятия могут самостоятельно менять этот график с учетом специфики работы.

Напомним, в графике переноса рабочих дней в 2020 году новогодние праздники включают 1 и 2 января, а всего в году будет три рабочих субботы.