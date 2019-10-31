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Белорусы будут отдыхать четыре дня подряд
01.11.2019 08:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: etu.ru
Рабочий день с пятницы, 8 ноября, переносится на субботу, 16 ноября. Таким образом, белорусы будут отдыхать четыре дня подряд.
Такое решение приняло правительство. Впрочем, это не касается предприятий, которые в связи со спецификой работы вправе устанавливать другой порядок переноса рабочих дней.
Следующие длинные выходные белорусов ждут на новогодних праздниках.
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Рабочий день с пятницы, 8 ноября, переносится на субботу, 16 ноября. Таким образом, белорусы будут отдыхать четыре дня подряд.
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