Источник материала: Ежедневник



фото: etu.ru

Рабочий день с пятницы, 8 ноября, переносится на субботу, 16 ноября. Таким образом, белорусы будут отдыхать четыре дня подряд.

Такое решение приняло правительство. Впрочем, это не касается предприятий, которые в связи со спецификой работы вправе устанавливать другой порядок переноса рабочих дней.

Следующие длинные выходные белорусов ждут на новогодних праздниках.