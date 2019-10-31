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Белорусы будут отдыхать четыре дня подряд

01.11.2019 08:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусы будут отдыхать четыре дня подряд

фото: etu.ru

Рабочий день с пятницы, 8 ноября, переносится на субботу, 16 ноября. Таким образом, белорусы будут отдыхать четыре дня подряд.

Такое решение приняло правительство. Впрочем, это не касается предприятий, которые в связи со спецификой работы вправе устанавливать другой порядок переноса рабочих дней.

Следующие длинные выходные белорусов ждут на новогодних праздниках.

 
 
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Рабочий день с пятницы, 8 ноября, переносится на субботу, 16 ноября. Таким образом, белорусы будут отдыхать четыре дня подряд.
 
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