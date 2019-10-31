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Совершенствуя работу

01.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Комитет государственного контроля Минской области в сентябре текущего года провел интернет-опрос жителей столичного региона на тему работы диспетчерских служб ЖКХ.

Как оказалось, поднятый вопрос актуален не для всех населенных пунктов. В нем приняли участие в основном жители Минского (59 % от опрошенных), Борисовского и Дзержинского (по 11 %) районов.

При этом анализ поступивших сообщений свидетельствует, что в работе диспетчерской службы имеются серьезные недостатки и упущения, негативно влияющие на имидж всей системы ЖКХ.

Так, у 39 участников опроса (71 %) возникли трудности при дозвоне в диспетчерскую службу, причем обусловленные в основном (59 %) длительным (более 10 минут) ожиданием звонка.

Порядка 90 % опрошенных приходилось неоднократно в течение месяца обращаться из-за неисполнения или некачественного исполнения заявки, а почти каждый третий дозвонившийся получил отказ в ее приеме.

13 граждан (24 %) ответили, что сроки выполнения заявок составляли не более одной недели.

Большинство участников интернет-опроса сетовали на отсутствие обратной связи с диспетчером по вопросу выполнения заявки.

В то же время участники опроса в целом положительно оценили работу диспетчера по приему заявок и поддержали целесообразность создания единого областного контакт-центра ЖКХ для приема заявок (претензий) от населения и осуществления контроля над их выполнением.

О результатах интернет-опроса проинформирован Минский облисполком с целью принятия мер по совершенствованию работы диспетчерских служб ЖКХ, устранения недостатков и упущений в их работе.

Об имеющихся замечаниях и предложениях по повышению эффективности функционирования ЖКХ граждане могут сообщать на телефон «горячей линии» Комитета государственного контроля Минской области по номеру 8-017-331-64-59. Ваши обращения не останутся без внимания Комитета.

Управление контроля отраслей хозяйства

Комитета государственного контроля Минской области.

 


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Комитет государственного контроля Минской области в сентябре текущего года провел интернет-опрос жителей столичного региона на тему работы диспетчерских служб...
 
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