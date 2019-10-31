18 интересных, безопасных лет

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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День рождения — это отличный повод повеселиться, особенно, если на празднике каждый присутствующий — именинник.

14 октября 2001 года была поддержана инициатива лидеров движения юных спасателей и руководителей клубов юных пожарных о создании организации, которая объединила ребят и взрослых в деле обучения и распространения знаний о безопасности. Белорусская молодежная общественная организация спасателей-пожарных отпраздновала в этом году свое «совершеннолетие» — 18 совместно проведенных, интересных, а главное — безопасных лет.

Праздничное мероприятие прошло в Несвижском городском молодежном центре. Там собрались активисты клубов юных спасателей-пожарных со всего района. Приятно, что это движение набирает популярность и является интересным для детей и подростков Несвижского района.

Специально для ребят была подготовлена увлекательная праздничная программа. Юных спасателей ожидали творческие номера, песни, бальные танцы, интерактивные площадки, фотозоны и демонстрация аварийно-спасательной техники.





С праздником всех присутствующих поздравил начальник Несвижского РОЧС, председатель районного отделения Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных Виталий Бокун. Спасатель вручил благодарственные письма руководителям клубов, а также ребятам, которые принимали участие в республиканских акциях, районных и областных конкурсах, профилактических мероприятиях, проводимых под эгидой молодежной организации и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

После церемонии награждения свой творческий номер показали активисты клуба спасателей-пожарных «Ястребы» СШ № 4 г. Несвижа, которые наполнили зрительский зал зажигательной энергией и не оставили никого равнодушным.





Далее ребят ждала торжественная церемония вручения членских билетов и посвящение в ряды БМООСП. Затем подростки насладились бальными танцами и увидели отчетный видеофильм со слета юных спасателей-пожарных в Национальном дет-ском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок».

И, конечно же, ни один праздник не может обойтись без красивого и вкусного торта, а тем более день рождения. Ребята загадали самые заветные для своих команд желания и дружно задули праздничные свечи. К слову, спасатели подготовили сладкие угощения для всех ребят, присутствующих на праздничном концерте.









На прощание активисты дружно исполнили гимн Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, а спасатели в очередной раз убедились, что в Несвижском районе подрастает достойная смена.

Неонила ЛЮБАНЕЦ.