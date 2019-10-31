Так всё начиналось… На Несвижчине проходят торжества, посвященные 80-летию со дня создания Несвижского районного отдела внутренних дел

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Уважаемые сотрудники Несвижского районного отдела

внутренних дел, ветераны милицейской службы!

Примите поздравления со знаменательным событием — 80-летием со дня создания Несвижского районного отдела внутренних дел.

80 лет по меркам современной истории — это немалый срок. Это славная героическая летопись и беззаветное служение Отечеству лучших поколений милиционеров. Это путь истории службы и мужества во имя защиты интересов государства и его граждан. И какой отрезок времени мы ни взяли бы, будь то первые годы становления, Великая Отечественная война, суровые послевоенные будни или сегодняшнее время, защитники правопорядка были, есть и будут одной из надежных опор национальной безопасности.

Искренне желаем всему личному составу, ветеранам органов внутренних дел и их семьям крепкого здоровья, реализации намеченных благих целей и намерений, мирного неба над головой, душевного спокойствия, благополучия и верного служения Закону!

Несвижский районный исполнительный комитет.

Несвижский районный Совет депутатов.

Официальный отсчет начала истории районных отделов милиции, территория размещения которых в 1921 — 1939 годах входила в состав Польши, начинается со времени объединения Западной Беларуси с БССР.

2 ноября 1939 г. Верховный Совет СССР принимает Закон «О включении Западной Белоруссии в состав Советского Союза». На территории Западной Белоруссии создавалось 5 областей, в том числе Барановичская, в которую в то время входил Несвижский район. В тот же день приказом народного комиссара СССР № 001337 «Об организации органов НКВД Западной Белоруссии» в перечне № 2 пунктом № 5 был утвержден «Несвижский уездный отдел НКВД», в состав которого входила и милиция. Территория района составляла 1004,5 квадратного километра, население — 63125 человек. На территории находились 1 электростанция, 4 мельницы, хлебопекарня, спиртзавод, кирпичный завод, рыбхоз, 2 средние и 5 начальных школ.





В 1939 году начальником Несвижского уездного отдела НКВД по Барановичской области был назначен младший лейтенант госбезопасности Бузулеев Александр Абрамович, а в марте 1940 г. на данном посту его сменил лейтенант госбезопасности Сурмин Николай Аверьянович, начальником отделения милиции был Земко.

Всего насчитывалось 50 человек личного состава. Для выполнения поставленных задач имелось 17 лошадей, 3 мотоцикла, а затем и легковая машина. Преступность в те годы была высокой. Многие не были довольны установлением советской власти, и тайно вели агитацию и подрывную работу против нее. Поэтому сотрудники милиции старались сделать всё, чтобы сохранить спокойствие и нормальную жизнь в районе.









В июне 1941 года, когда фашистская Германия напала на Советский Союз, сотрудники милиции ушли на фронт, а часть из них — в партизанские отряды. За время войны Несвижский район был разграблен, скот угнан в Германию, город разрушен. Испытанием на храбрость и стойкость были для милиционеров суровые военные годы. Они помогали эвакуировать имущество предприятий и учреждений города. Значительную сумму денег из учреждения Госбанка вывез милиционер Иван Петрович Гатило. Среди тех, кто с честью и достоинством прошел через годы военного лихолетья на фронтах и в тылу врага, — старший лейтенант милиции Иван Васильевич Терешко, капитан милиции Иван Тимофеевич Егоров, подполковник милиции в отставке Михаил Герасимович Александров, старший лейтенант милиции в отставке Евгений Павлович Павлющик.

В июле 1944 года Несвижский район и город Несвиж были освобождены от фашистов. Был восстановлен районный отдел НКВД…

«НН».