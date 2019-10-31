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Выходной с запахом леса…

01.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Активно решили провести свой выходной дети и родители семейного клуба «ЛАД» и открыли свой юбилейный 10-й сезон выездом на природу.

Участники клуба — активные и дружные семьи, которые не жалея своего времени и сил стремятся развивать творческий потенциал детей и оживить понятие ценности семьи, в современном бешеном темпе ценить такие простые и родные понятия, как «семья», «любовь», «забота». Работа — дом — уроки — работа… и так каждый день. В выходные так хочется отдохнуть, а тут еще уборка, готовка. И каждый думает, что другим легче, и работа легче, и в семье по-другому. А дети, все без исключения, заслуживают внимания и заботы, любви и понимания. Они взрослеют, уезжают, и что у них остается?… Воспоминания. И мы сами решаем, какими они будут.

Представители 9 семей  приняли участие в спортивно-развлекательном мероприятии «Папа, мама, я — спортивная семья».  В его рамках были организованы многочисленные спортивные состязания, конкурсы на смекалку и активные игры. В результате — команды «Торпеды» и «Ровесники» разошлись дружественной ничьей. Дети и их родители получили массу положительных эмоций, поиграли в футбол и дартс, да и просто насладились видами осеннего леса и вдохнули свежий запах природы. В перерывах пили горячий чай с печеньем. Позже всех ждал горячий обед, приготовленный на костре.

Все активные участники  получили грамоты  ГУДО «Центр детского творчества Несвижского района» за участие в спортивно-развлекательной программе и увезли с собой море позитива и хорошего настроения.

«НН».


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Активно решили провести свой выходной дети и родители семейного клуба «ЛАД» и открыли свой юбилейный 10-й сезон выездом на природу.
 
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