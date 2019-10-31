«…Пусть меня научат!»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Общеобразовательные учреждения Несвижского района регулярно принимают у себя в гостях работников Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, которые в рамках акции «Молодежь за безопасность!» продолжают проводить обучающие беседы с ребятами.

В Несвижском районе завершился второй этап республиканской акции «Молодежь за безопасность». Работники Несвижского РОЧС проводили обучающие и развлекательные мероприятия в учреждениях образования района. Не остались без внимания и сельские школы. Так, с целью привлечения новых активистов в Белорусскую молодежную общественную организацию спасателей-пожарных несвижские огнеборцы посетили ГУО «Солтановщинский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа». Спасатели подготовили для учащихся веселые конкурсы и обучающие викторины.





Началось мероприятие с выступления школьного творческого коллектива. В танцах и стихах активисты школьного клуба юных спасателей-пожарных «Легион» напомнили зрителям о важности соблюдения правил безопасности жизнедеятельности. Ребята в игровой форме повторили алгоритмы действий в случае возникновения пожара и других ЧС, приняли активное участие в обучающей викторине «Веселые вопросы от спасателей», изучили знаки пожарной безопасности.

Далее ребят ожидало не менее увлекательное знакомство с пожарным автомобилем и специальным оборудованием. Буквально облепив каждый сантиметр машины, они наперебой засыпали спасателей вопросами о назначении тех или иных предметов.





В завершение встречи несвижские спасатели продемонстрировали фильм о Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, подробно рассказали учащимся о ее деятельности и пригласили всех вступить в ряды организации.

“НН”.