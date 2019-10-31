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Вместе — за безопасность

01.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В рамках проведения пожарно-профилактической акции «За безопасность вместе!» работники Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям продолжают активную работу на предприятиях и в организациях района. В трудовых коллективах ГУ «Несвижский дом-интернат для престарелых и инвалидов», а также в филиале «ДЭУ № 65» РУП «Минскавтодор-Центр» выступил заместитель начальника Несвижского РОЧС Леонид Фраймович.

Вместе — за безопасность

Спасатель обратил внимание работников на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности на рабочих местах, изучение алгоритмов действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, использование первичных средств пожаротушения. Также разъяснил работникам предприятий ключевые аспекты безопасности в жилищном фонде, привел примеры пожаров, напомнил правила безопасной эксплуатации электроприборов, газовых установок, теплогенерирующих устройств и агрегатов, печей.

Не оставил огнеборец без внимания и тему детской безопасности, еще раз напомнил гражданам о недопущении оставления малолетних детей без присмотра, а также о необходимости проведения с ними обучающих бесед.

В конце выступления спасатель ответил на заданные гражданами вопросы, вручил наглядно-изобразительную продукцию и призвал работников предприятий быть особо внимательными к вопросам безопасности.

“НН”.


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В рамках проведения пожарно-профилактической акции «За безопасность вместе!» работники Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям продолжают...
 
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