﻿ Обзор «длинных» вкладов в валюте: что выбрать, если долго не планируете пользоваться «заначкой». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обзор «длинных» вкладов в валюте: что выбрать, если долго не планируете пользоваться «заначкой»

01.11.2019 09:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ставки по депозитам в инвалюте сроком на 2 и 3 года снижаются четвертый месяц подряд. FINANCE.TUT.BY вместе с currency.com посмотрели, какие варианты с самыми высокими ставками есть в каждом из банков сегодня для тех, кто готов долго не пользоваться валютной заначкой.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вклады в долларах

В долларовом сегменте в октябре самый большой процент снижения ставки по безотзывным длинным депозитам составил 0,7% годовых. В среднем банки снижают ставки на 0,5% годовых плюс-минус 0,2%.

За последнее время подняли ставку в данном сегменте лишь Банк БелВЭБ (по вкладу на 2 года) и Белагропромбанк (по вкладу на 3 года) — на 0,5% годовых каждый.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 3% годовых (Цептер Банк, Паритетбанк и Банк Решение), на 3 года — 2,7% годовых (РРБ Банк).

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня

РРБ Банк,

Европейский

 2 года 2,9% (-0,5%), 2,4%

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее

 2 / 3 года 2,5% (-), 2,5%

ВТБ Банк,

Окно возможностей

 2 / 3 года 2,5% / 2,6% (-), 2,5% / 2,6%

РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный

 3 года 3% (-0,3%), 2,7%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

25 месяцев

1,35% (-0,35%), 1%

Белагропромбанк,

Максимум

2 года

3,5% (-2%), 1,5%

Белагропромбанк,

Стандарт

3 года

1% (+0,5%), 1,5%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд

2 года

1,75% (-0,45), 1,3%

Беларусбанк,

Классик

3 года

1,55% (-), 1,55%

Банк БелВЭБ,

Персональный

2 года

2% (+0,5%), 2,5%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP

25 месяцев

3,25% (-0,55%), 2,7%

Белгазпромбанк,

Стабильный

3 года

2,25% (-0,45%), 1,8%

Белинвестбанк,

Личный выбор

2 / 3 года

1,7% / 1,7% (-0,4% / -0,4%), 1,3% / 1,3%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

751−1000 дней

2% (-0,5%), 1,5%

БТА Банк,

БТА Профит

2 года

3% (-0,7%), 2,3%

Банк Решение,

Online-решение

2 года

3% (-), 3%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

2% (-0,1%), 1,9%

Дабрабыт,

Капитальный

2 / 3 года

2% / 0,9% (-0,5% / -0,1%), 1,5% / 0,8%

МТБанк,

Актуальный

2 года

0,5% (-), 0,5%

Паритетбанк,

Капитал

2 года

3% (-), 3%

Статусбанк,

Бережливые бабки

2 года

1,5% (-), 1,5%

Технобанк,

е-Фурор

2 года

1,8% (-), 1,8%

Франсабанк,

Верный расчет ПЛЮС

2 года

2,8% (-0,4%), 2,4%

Цептербанк,

Цептер Соната

2 года

3,25% (-0,25%), 3%

Банк, вклад (cрок размещения)

Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня

РРБ Банк,

Европейский (2 года)

 2,9% (-0,5%), 2,4%

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее (2 / 3 года)

 2,5% (-), 2,5%

ВТБ Банк,

Окно возможностей (2 / 3 года)

 2,5% / 2,6% (-), 2,5% / 2,6%

РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный (3 года)

 3% (-0,3%), 2,7%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад (25 месяцев)

1,35% (-0,35%), 1%

Белагропромбанк,

Максимум (2 года)

3,5% (-2%), 1,5%

Белагропромбанк,

Стандарт (3 года)

1% (+0,5%), 1,5%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд (2 года)

 1,75% (-0,45), 1,3%

Беларусбанк,

Классик (3 года)

1,55% (-), 1,55%

Банк БелВЭБ,

Персональный (2 года)

2% (+0,5%), 2,5%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP (25 месяцев)

3,25% (-0,55%), 2,7%

Белгазпромбанк,

Стабильный (3 года)

2,25% (-0,45%), 1,8%

Белинвестбанк,

Личный выбор (2 / 3 года)

1,7% / 1,7% (-0,4% / -0,4%), 1,3% / 1,3%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй (751−1000 дней)

2% (-0,5%), 1,5%

БТА Банк,

БТА Профит (2 года)

3% (-0,7%), 2,3%

Банк Решение,

Online-решение (2 года)

3% (-), 3%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 плюс (2 года)

2% (-0,1%), 1,9%

Дабрабыт,

Капитальный (2 / 3 года)

2% / 0,9% (-0,5% / -0,1%), 1,5% / 0,8%

МТБанк,

Актуальный (2 года)

0,5% (-), 0,5%

Паритетбанк,

Капитал (2 года)

3% (-), 3%

Статусбанк,

Бережливые бабки (2 года)

1,5% (-), 1,5%

Технобанк,

е-Фурор (2 года)

1,8% (-), 1,8%

Франсабанк,

Верный расчет ПЛЮС (2 года)

2,8% (-0,4%), 2,4%

Цептербанк,

Цептер Соната (2 года)

3,25% (-0,25%), 3%

Вклады в евро

В сегменте евро большая часть банков «отмалчивалась», но тем не менее были и те, кто снижал ставки. В этом месяце последних заметно больше. 1,5% годовых — максимальный размер снижения ставки в сегменте евро.

Среди тех, кто поднял ставку, — Белагропромбанк (вклад на 3 года) плюс 0,3% годовых и Идея Банк (по вкладу на 2 года) — плюс 0,2% годовых.

Сейчас самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 2,1% годовых (Банк Решение), на 3 года — 1,5% годовых (РРБ Банк).

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее

 2 / 3 года 1% (-), 1%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

25 месяцев

0,25% (-), 0,25%

Белагропромбанк,

Максимум плюс

2 года

2,1% (-1,5%), 0,6%

Белагропромбанк,

Стандарт

3 года

0,3% (+0,3%), 0,6%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд

2 года

2% (-0,45%), 1,55%

Беларусбанк,

Классик

3 года

1,8% (-0,5%), 1,3%

Банк БелВЭБ,

Персональный

2 года

1% (-), 1%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP

25 месяцев

1,7% (-0,5%), 1,2%

Белгазпромбанк,

Стабильный

3 года

1,5% (-0,5%), 1%

Белинвестбанк,

Личный выбор

2 / 3 года

0,2% / 0,2% (-), 0,2% / 0,2%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

751−1000 дней

0,3% (-0,2%), 0,1%

БТА Банк,

БТА Профит

2 года

2% (-0,8%), 1,2%

Банк Решение,

Online-решение

2 года

2,1% (-), 2,1%

ВТБ Банк,

Окно возможностей

2 / 3 года

0,01% / 0,01% (-), 0,01% / 0,01%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

1,2% (+0,2%), 1,4%

Дабрабыт,

Капитальный

2 / 3 года

0,1% / 0,1% (-), 0,1% / 0,1%

МТБанк,

Актуальный

2 года

0,5% (-), 0,5%

Паритетбанк,

Капитал

2 года

1,75% (-), 1,75%

РРБ Банк,

Европейский

2 года

1% (-), 1%

РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный

3 года

2,2% (-0,7%), 1,5%

Статусбанк,

Бережливые бабки

2 года

0,5% (-), 0,5%

Технобанк,

е-Удача

2 года

1% (-), 1%

Франсабанк,

Верный расчет

2 года

2,0% (-), 2,0%

Цептербанк,

Цептер Соната

2 года

2,2% (-0,2%), 2%

Банк, вклад (срок размещения)

Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее (2 / 3 года)

 1% (-), 1%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад (25 месяцев)

0,25% (-), 0,25%

Белагропромбанк,

Максимум плюс (2 года)

2,1% (-1,5%), 0,6%

Белагропромбанк,

Стандарт (3 года)

0,3% (+0,3%), 0,6%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд (2 года)

2% (-0,45%), 1,55%

Беларусбанк,

Классик (3 года)

1,8% (-0,5%), 1,3%

Банк БелВЭБ,

Персональный (2 года)

1% (-), 1%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP (25 месяцев)

1,7% (-0,5%), 1,2%

Белгазпромбанк,

Стабильный (3 года)

1,5% (-0,5%), 1%

Белинвестбанк,

Личный выбор (2 / 3 года)

0,2% / 0,2% (-), 0,2% / 0,2%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй (751−1000 дней)

0,3% (-0,2%), 0,1%

БТА Банк,

БТА Профит (2 года)

2% (-0,8%), 1,2%

Банк Решение,

Online-решение (2 года)

2,1% (-), 2,1%

ВТБ Банк,

Окно возможностей (2 / 3 года)

0,01% / 0,01% (-), 0,01% / 0,01%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 плюс (2 года)

1,2% (+0,2%), 1,4%

Дабрабыт,

Капитальный (2 / 3 года)

0,1% / 0,1% (-), 0,1% / 0,1%

МТБанк,

Актуальный (2 года)

0,5% (-), 0,5%

Паритетбанк,

Капитал (2 года)

1,75% (-), 1,75%

РРБ Банк,

Европейский (2 года)

1% (-), 1%

РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный (3 года)

2,2% (-0,7%), 1,5%

Статусбанк,

Бережливые бабки (2 года)

0,5% (-), 0,5%

Технобанк,

е-Удача (2 года)

1% (-), 1%

Франсабанк,

Верный расчет (2 года)

2,0% (-), 2,0%

Цептербанк,

Цептер Соната (2 года)

2,2% (-0,2%), 2%

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля продолжается сокращение ставок в среднем на 0,5−1% годовых. Белагропромбанк решил-таки то ли исправить опечатку, то ли «незаметно» исправить ошибку прошлого месяца и установил ставки примерно на одном уровне с остальными банками.

Среди тех, кто поднял ставку, — Белагропромбанк: доходность по депозитам подтянули до уровня других банков.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 7,5% годовых (Паритетбанк), на 3 года — 6,5% годовых (Белинвестбанк).

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня

РРБ,

Безотзывный на 795 дней

 2 года 7,5% (-1%), 6,5%

ВТБ Банк,

Окно возможностей

 2 / 3 года 5,8% / 5,8% (-), 5,8% / 5,8%

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее

 24 месяца 7% (-), 7%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

25 месяцев

5,9% (-0,3%), 5,6%

Белагропромбанк,

Максимум

2 года

2,5% (+3,5), 6%

Белагропромбанк,

Стандарт

3 года

2,5% (+2%), 5,5%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд

2 года

7,5% (-0,5%), 7%

Беларусбанк,

Классик

3 года

4,5% (-0,5%), 4%

Банк БелВЭБ,

Персональный

2 года

7% (-), 7%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP

25 месяцев

7% (-0,5%), 6,5%

Белинвестбанк,

Личный выбор

2 / 3 года

6,5% / 6,5% (-), 6,5% / 6,5%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

501−1000 дней

6,3% (-0,8%), 5,5%

БТА Банк,

БТА Профит

2 года

7% (-), 7%

Банк Решение,

Формула успеха

2 года

7,55% (-0,55%), 7%

Дабрабыт,

Капитальный

2 / 3 года

5% / 5% (-1% / -1%), 4% / 4%

Паритетбанк,

Капитал

2 года

7,5% (-), 7,5%

Статусбанк,

Бережливые бабки

2 года

5% (-), 5%

Технобанк,

Новый

2 года

6% (-), 6%

Франсабанк,

Верный расчет

2 года

6% (-), 6,0%

Банк, вклад (срок размещения)

Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня

РРБ,

Безотзывный на 795 дней (2 года)

 7,5% (-1%), 6,5%

ВТБ Банк,

Окно возможностей (2 / 3 года)

 5,8% / 5,8% (-), 5,8% / 5,8%

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее (24 месяца)

 7% (-), 7%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад (25 месяцев)

5,9% (-0,3%), 5,6%

Белагропромбанк,

Максимум (2 года)

2,5% (+3,5), 6%

Белагропромбанк,

Стандарт (3 года)

2,5% (+2%), 4,5%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд (2 года)

7,5% (-0,5%), 7%

Беларусбанк,

Классик (3 года)

4,5% (-0,5%), 4%

Банк БелВЭБ,

Персональный (2 года)

7% (-), 7%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP (25 месяцев)

7% (-0,5%), 6,5%

Белинвестбанк,

Личный выбор (2 / 3 года)

6,5% / 6,5% (-), 6,5% / 6,5%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй (501−1000 дней)

6,3% (-0,8%), 5,5%

БТА Банк,

БТА Профит (2 года)

7% (-), 7%

Банк Решение,

Формула успеха (2 года)

7,55% (-0,55%), 7%

Дабрабыт,

Капитальный (2 / 3 года)

5% / 5% (-1% / -1%), 4% / 4%

Паритетбанк,

Капитал (2 года)

7,5% (-), 7,5%

Статусбанк,

Бережливые бабки (2 года)

5% (-), 5%

Технобанк,

Новый (2 года)

6% (-), 6%

Франсабанк,

Верный расчет (2 года)

6% (-), 6,0%

Диверсифицируйте вложения с currency.com. Токенизированные акции мировых фармацевтических и IT компаний. Компенсации дивидендов. Освобождение от налогов до 2023 года.

Партнер проекта:


Инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие варианты с самыми высокими ставками есть в каждом из банков сегодня для тех, кто готов долго не пользоваться валютной заначкой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт: Авторитаризм мешает реформам и тормозит экономический рост
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика