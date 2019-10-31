Обзор «длинных» вкладов в валюте: что выбрать, если долго не планируете пользоваться «заначкой»

Источник материала: Tut.by

Ставки по депозитам в инвалюте сроком на 2 и 3 года снижаются четвертый месяц подряд. FINANCE.TUT.BY вместе с currency.com посмотрели, какие варианты с самыми высокими ставками есть в каждом из банков сегодня для тех, кто готов долго не пользоваться валютной заначкой.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вклады в долларах

В долларовом сегменте в октябре самый большой процент снижения ставки по безотзывным длинным депозитам составил 0,7% годовых. В среднем банки снижают ставки на 0,5% годовых плюс-минус 0,2%.

За последнее время подняли ставку в данном сегменте лишь Банк БелВЭБ (по вкладу на 2 года) и Белагропромбанк (по вкладу на 3 года) — на 0,5% годовых каждый.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 3% годовых ( Цептер Банк , Паритетбанк и Банк Решение ), на 3 года — 2,7% годовых ( РРБ Банк ).

Банк, вклад Срок размещения Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня РРБ Банк, Европейский 2 года 2,9% (-0,5%), 2,4% Белорусский народный банк, Лучшее будущее 2 / 3 года 2,5% (-), 2,5% ВТБ Банк, Окно возможностей 2 / 3 года 2,5% / 2,6% (-), 2,5% / 2,6% РРБ Банк, 36 месяцев безотзывный 3 года 3% (-0,3%), 2,7% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 25 месяцев 1,35% (-0,35%), 1% Белагропромбанк, Максимум 2 года 3,5% (-2%), 1,5% Белагропромбанк, Стандарт 3 года 1% (+0,5%), 1,5% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд 2 года 1,75% (-0,45), 1,3% Беларусбанк, Классик 3 года 1,55% (-), 1,55% Банк БелВЭБ, Персональный 2 года 2% (+0,5%), 2,5% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP 25 месяцев 3,25% (-0,55%), 2,7% Белгазпромбанк, Стабильный 3 года 2,25% (-0,45%), 1,8% Белинвестбанк, Личный выбор 2 / 3 года 1,7% / 1,7% (-0,4% / -0,4%), 1,3% / 1,3% БПС-Сбербанк, Сохраняй 751−1000 дней 2% (-0,5%), 1,5% БТА Банк, БТА Профит 2 года 3% (-0,7%), 2,3% Банк Решение, Online-решение 2 года 3% (-), 3% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 2% (-0,1%), 1,9% Дабрабыт, Капитальный 2 / 3 года 2% / 0,9% (-0,5% / -0,1%), 1,5% / 0,8% МТБанк, Актуальный 2 года 0,5% (-), 0,5% Паритетбанк, Капитал 2 года 3% (-), 3% Статусбанк, Бережливые бабки 2 года 1,5% (-), 1,5% Технобанк, е-Фурор 2 года 1,8% (-), 1,8% Франсабанк, Верный расчет ПЛЮС 2 года 2,8% (-0,4%), 2,4% Цептербанк, Цептер Соната 2 года 3,25% (-0,25%), 3%

Банк, вклад (cрок размещения) Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня РРБ Банк, Европейский (2 года) 2,9% (-0,5%), 2,4% Белорусский народный банк, Лучшее будущее (2 / 3 года) 2,5% (-), 2,5% ВТБ Банк, Окно возможностей (2 / 3 года) 2,5% / 2,6% (-), 2,5% / 2,6% РРБ Банк, 36 месяцев безотзывный (3 года) 3% (-0,3%), 2,7% Альфа-Банк, Альфа-Вклад (25 месяцев) 1,35% (-0,35%), 1% Белагропромбанк, Максимум (2 года) 3,5% (-2%), 1,5% Белагропромбанк, Стандарт (3 года) 1% (+0,5%), 1,5% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд (2 года) 1,75% (-0,45), 1,3% Беларусбанк, Классик (3 года) 1,55% (-), 1,55% Банк БелВЭБ, Персональный (2 года) 2% (+0,5%), 2,5% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP (25 месяцев) 3,25% (-0,55%), 2,7% Белгазпромбанк, Стабильный (3 года) 2,25% (-0,45%), 1,8% Белинвестбанк, Личный выбор (2 / 3 года) 1,7% / 1,7% (-0,4% / -0,4%), 1,3% / 1,3% БПС-Сбербанк, Сохраняй (751−1000 дней) 2% (-0,5%), 1,5% БТА Банк, БТА Профит (2 года) 3% (-0,7%), 2,3% Банк Решение, Online-решение (2 года) 3% (-), 3% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн 24 плюс (2 года) 2% (-0,1%), 1,9% Дабрабыт, Капитальный (2 / 3 года) 2% / 0,9% (-0,5% / -0,1%), 1,5% / 0,8% МТБанк, Актуальный (2 года) 0,5% (-), 0,5% Паритетбанк, Капитал (2 года) 3% (-), 3% Статусбанк, Бережливые бабки (2 года) 1,5% (-), 1,5% Технобанк, е-Фурор (2 года) 1,8% (-), 1,8% Франсабанк, Верный расчет ПЛЮС (2 года) 2,8% (-0,4%), 2,4% Цептербанк, Цептер Соната (2 года) 3,25% (-0,25%), 3%

Вклады в евро

В сегменте евро большая часть банков «отмалчивалась», но тем не менее были и те, кто снижал ставки. В этом месяце последних заметно больше. 1,5% годовых — максимальный размер снижения ставки в сегменте евро.

Среди тех, кто поднял ставку, — Белагропромбанк (вклад на 3 года) плюс 0,3% годовых и Идея Банк (по вкладу на 2 года) — плюс 0,2% годовых.

Сейчас самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 2,1% годовых ( Банк Решение ), на 3 года — 1,5% годовых ( РРБ Банк ).

Банк, вклад Срок размещения Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Лучшее будущее 2 / 3 года 1% (-), 1% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 25 месяцев 0,25% (-), 0,25% Белагропромбанк, Максимум плюс 2 года 2,1% (-1,5%), 0,6% Белагропромбанк, Стандарт 3 года 0,3% (+0,3%), 0,6% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд 2 года 2% (-0,45%), 1,55% Беларусбанк, Классик 3 года 1,8% (-0,5%), 1,3% Банк БелВЭБ, Персональный 2 года 1% (-), 1% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP 25 месяцев 1,7% (-0,5%), 1,2% Белгазпромбанк, Стабильный 3 года 1,5% (-0,5%), 1% Белинвестбанк, Личный выбор 2 / 3 года 0,2% / 0,2% (-), 0,2% / 0,2% БПС-Сбербанк, Сохраняй 751−1000 дней 0,3% (-0,2%), 0,1% БТА Банк, БТА Профит 2 года 2% (-0,8%), 1,2% Банк Решение, Online-решение 2 года 2,1% (-), 2,1% ВТБ Банк, Окно возможностей 2 / 3 года 0,01% / 0,01% (-), 0,01% / 0,01% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 1,2% (+0,2%), 1,4% Дабрабыт, Капитальный 2 / 3 года 0,1% / 0,1% (-), 0,1% / 0,1% МТБанк, Актуальный 2 года 0,5% (-), 0,5% Паритетбанк, Капитал 2 года 1,75% (-), 1,75% РРБ Банк, Европейский 2 года 1% (-), 1% РРБ Банк, 36 месяцев безотзывный 3 года 2,2% (-0,7%), 1,5% Статусбанк, Бережливые бабки 2 года 0,5% (-), 0,5% Технобанк, е-Удача 2 года 1% (-), 1% Франсабанк, Верный расчет 2 года 2,0% (-), 2,0% Цептербанк, Цептер Соната 2 года 2,2% (-0,2%), 2%

Банк, вклад (срок размещения) Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Лучшее будущее (2 / 3 года) 1% (-), 1% Альфа-Банк, Альфа-Вклад (25 месяцев) 0,25% (-), 0,25% Белагропромбанк, Максимум плюс (2 года) 2,1% (-1,5%), 0,6% Белагропромбанк, Стандарт (3 года) 0,3% (+0,3%), 0,6% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд (2 года) 2% (-0,45%), 1,55% Беларусбанк, Классик (3 года) 1,8% (-0,5%), 1,3% Банк БелВЭБ, Персональный (2 года) 1% (-), 1% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP (25 месяцев) 1,7% (-0,5%), 1,2% Белгазпромбанк, Стабильный (3 года) 1,5% (-0,5%), 1% Белинвестбанк, Личный выбор (2 / 3 года) 0,2% / 0,2% (-), 0,2% / 0,2% БПС-Сбербанк, Сохраняй (751−1000 дней) 0,3% (-0,2%), 0,1% БТА Банк, БТА Профит (2 года) 2% (-0,8%), 1,2% Банк Решение, Online-решение (2 года) 2,1% (-), 2,1% ВТБ Банк, Окно возможностей (2 / 3 года) 0,01% / 0,01% (-), 0,01% / 0,01% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн 24 плюс (2 года) 1,2% (+0,2%), 1,4% Дабрабыт, Капитальный (2 / 3 года) 0,1% / 0,1% (-), 0,1% / 0,1% МТБанк, Актуальный (2 года) 0,5% (-), 0,5% Паритетбанк, Капитал (2 года) 1,75% (-), 1,75% РРБ Банк, Европейский (2 года) 1% (-), 1% РРБ Банк, 36 месяцев безотзывный (3 года) 2,2% (-0,7%), 1,5% Статусбанк, Бережливые бабки (2 года) 0,5% (-), 0,5% Технобанк, е-Удача (2 года) 1% (-), 1% Франсабанк, Верный расчет (2 года) 2,0% (-), 2,0% Цептербанк, Цептер Соната (2 года) 2,2% (-0,2%), 2%

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля продолжается сокращение ставок в среднем на 0,5−1% годовых. Белагропромбанк решил-таки то ли исправить опечатку, то ли «незаметно» исправить ошибку прошлого месяца и установил ставки примерно на одном уровне с остальными банками.

Среди тех, кто поднял ставку, — Белагропромбанк: доходность по депозитам подтянули до уровня других банков.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 7,5% годовых ( Паритетбанк) , на 3 года — 6,5% годовых ( Белинвестбанк ).

Банк, вклад Срок размещения Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня РРБ, Безотзывный на 795 дней 2 года 7,5% (-1%), 6,5% ВТБ Банк, Окно возможностей 2 / 3 года 5,8% / 5,8% (-), 5,8% / 5,8% Белорусский народный банк, Лучшее будущее 24 месяца 7% (-), 7% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 25 месяцев 5,9% (-0,3%), 5,6% Белагропромбанк, Максимум 2 года 2,5% (+3,5), 6% Белагропромбанк, Стандарт 3 года 2,5% (+2%), 5,5% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд 2 года 7,5% (-0,5%), 7% Беларусбанк, Классик 3 года 4,5% (-0,5%), 4% Банк БелВЭБ, Персональный 2 года 7% (-), 7% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP 25 месяцев 7% (-0,5%), 6,5% Белинвестбанк, Личный выбор 2 / 3 года 6,5% / 6,5% (-), 6,5% / 6,5% БПС-Сбербанк, Сохраняй 501−1000 дней 6,3% (-0,8%), 5,5% БТА Банк, БТА Профит 2 года 7% (-), 7% Банк Решение, Формула успеха 2 года 7,55% (-0,55%), 7% Дабрабыт, Капитальный 2 / 3 года 5% / 5% (-1% / -1%), 4% / 4% Паритетбанк, Капитал 2 года 7,5% (-), 7,5% Статусбанк, Бережливые бабки 2 года 5% (-), 5% Технобанк, Новый 2 года 6% (-), 6% Франсабанк, Верный расчет 2 года 6% (-), 6,0%

Банк, вклад (срок размещения) Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня РРБ, Безотзывный на 795 дней (2 года) 7,5% (-1%), 6,5% ВТБ Банк, Окно возможностей (2 / 3 года) 5,8% / 5,8% (-), 5,8% / 5,8% Белорусский народный банк, Лучшее будущее (24 месяца) 7% (-), 7% Альфа-Банк, Альфа-Вклад (25 месяцев) 5,9% (-0,3%), 5,6% Белагропромбанк, Максимум (2 года) 2,5% (+3,5), 6% Белагропромбанк, Стандарт (3 года) 2,5% (+2%), 4,5% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд (2 года) 7,5% (-0,5%), 7% Беларусбанк, Классик (3 года) 4,5% (-0,5%), 4% Банк БелВЭБ, Персональный (2 года) 7% (-), 7% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP (25 месяцев) 7% (-0,5%), 6,5% Белинвестбанк, Личный выбор (2 / 3 года) 6,5% / 6,5% (-), 6,5% / 6,5% БПС-Сбербанк, Сохраняй (501−1000 дней) 6,3% (-0,8%), 5,5% БТА Банк, БТА Профит (2 года) 7% (-), 7% Банк Решение, Формула успеха (2 года) 7,55% (-0,55%), 7% Дабрабыт, Капитальный (2 / 3 года) 5% / 5% (-1% / -1%), 4% / 4% Паритетбанк, Капитал (2 года) 7,5% (-), 7,5% Статусбанк, Бережливые бабки (2 года) 5% (-), 5% Технобанк, Новый (2 года) 6% (-), 6% Франсабанк, Верный расчет (2 года) 6% (-), 6,0%

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