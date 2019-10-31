Обзор «длинных» вкладов в валюте: что выбрать, если долго не планируете пользоваться «заначкой»

Ставки по депозитам в инвалюте сроком на 2 и 3 года снижаются четвертый месяц подряд. FINANCE.TUT.BY вместе с currency.com посмотрели, какие варианты с самыми высокими ставками есть в каждом из банков сегодня для тех, кто готов долго не пользоваться валютной заначкой.
Вклады в долларах
В долларовом сегменте в октябре самый большой процент снижения ставки по безотзывным длинным депозитам составил 0,7% годовых. В среднем банки снижают ставки на 0,5% годовых плюс-минус 0,2%.
За последнее время подняли ставку в данном сегменте лишь Банк БелВЭБ (по вкладу на 2 года) и Белагропромбанк (по вкладу на 3 года) — на 0,5% годовых каждый.
Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня
РРБ Банк,
Европейский
2 года
2,9% (-0,5%), 2,4%
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
2 / 3 года
2,5% (-), 2,5%
ВТБ Банк,
Окно возможностей
2 / 3 года
2,5% / 2,6% (-), 2,5% / 2,6%
РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный
3 года
3% (-0,3%), 2,7%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
1,35% (-0,35%), 1%
Белагропромбанк,
Максимум
2 года
3,5% (-2%), 1,5%
Белагропромбанк,
Стандарт
3 года
1% (+0,5%), 1,5%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд
2 года
1,75% (-0,45), 1,3%
Беларусбанк,
Классик
3 года
1,55% (-), 1,55%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
2% (+0,5%), 2,5%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP
25 месяцев
3,25% (-0,55%), 2,7%
Белгазпромбанк,
Стабильный
3 года
2,25% (-0,45%), 1,8%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
1,7% / 1,7% (-0,4% / -0,4%), 1,3% / 1,3%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
751−1000 дней
2% (-0,5%), 1,5%
БТА Банк,
БТА Профит
2 года
3% (-0,7%), 2,3%
Банк Решение,
Online-решение
2 года
3% (-), 3%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
2% (-0,1%), 1,9%
Дабрабыт,
Капитальный
2 / 3 года
2% / 0,9% (-0,5% / -0,1%), 1,5% / 0,8%
МТБанк,
Актуальный
2 года
0,5% (-), 0,5%
Паритетбанк,
Капитал
2 года
3% (-), 3%
Статусбанк,
Бережливые бабки
2 года
1,5% (-), 1,5%
Технобанк,
е-Фурор
2 года
1,8% (-), 1,8%
Франсабанк,
Верный расчет ПЛЮС
2 года
2,8% (-0,4%), 2,4%
Цептербанк,
Цептер Соната
2 года
3,25% (-0,25%), 3%
Банк, вклад (cрок размещения)
Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня
РРБ Банк,
Европейский (2 года)
2,9% (-0,5%), 2,4%
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее (2 / 3 года)
2,5% (-), 2,5%
ВТБ Банк,
Окно возможностей (2 / 3 года)
2,5% / 2,6% (-), 2,5% / 2,6%
РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный (3 года)
3% (-0,3%), 2,7%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад (25 месяцев)
1,35% (-0,35%), 1%
Белагропромбанк,
Максимум (2 года)
3,5% (-2%), 1,5%
Белагропромбанк,
Стандарт (3 года)
1% (+0,5%), 1,5%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд (2 года)
1,75% (-0,45), 1,3%
Беларусбанк,
Классик (3 года)
1,55% (-), 1,55%
Банк БелВЭБ,
Персональный (2 года)
2% (+0,5%), 2,5%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP (25 месяцев)
3,25% (-0,55%), 2,7%
Белгазпромбанк,
Стабильный (3 года)
2,25% (-0,45%), 1,8%
Белинвестбанк,
Личный выбор (2 / 3 года)
1,7% / 1,7% (-0,4% / -0,4%), 1,3% / 1,3%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй (751−1000 дней)
2% (-0,5%), 1,5%
БТА Банк,
БТА Профит (2 года)
3% (-0,7%), 2,3%
Банк Решение,
Online-решение (2 года)
3% (-), 3%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс (2 года)
2% (-0,1%), 1,9%
Дабрабыт,
Капитальный (2 / 3 года)
2% / 0,9% (-0,5% / -0,1%), 1,5% / 0,8%
МТБанк,
Актуальный (2 года)
0,5% (-), 0,5%
Паритетбанк,
Капитал (2 года)
3% (-), 3%
Статусбанк,
Бережливые бабки (2 года)
1,5% (-), 1,5%
Технобанк,
е-Фурор (2 года)
1,8% (-), 1,8%
Франсабанк,
Верный расчет ПЛЮС (2 года)
2,8% (-0,4%), 2,4%
Цептербанк,
Цептер Соната (2 года)
3,25% (-0,25%), 3%
Вклады в евро
В сегменте евро большая часть банков «отмалчивалась», но тем не менее были и те, кто снижал ставки. В этом месяце последних заметно больше. 1,5% годовых — максимальный размер снижения ставки в сегменте евро.
Среди тех, кто поднял ставку, — Белагропромбанк (вклад на 3 года) плюс 0,3% годовых и Идея Банк (по вкладу на 2 года) — плюс 0,2% годовых.
Сейчас самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 2,1% годовых (Банк Решение), на 3 года — 1,5% годовых (РРБ Банк).
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
2 / 3 года
1% (-), 1%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
0,25% (-), 0,25%
Белагропромбанк,
Максимум плюс
2 года
2,1% (-1,5%), 0,6%
Белагропромбанк,
Стандарт
3 года
0,3% (+0,3%), 0,6%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд
2 года
2% (-0,45%), 1,55%
Беларусбанк,
Классик
3 года
1,8% (-0,5%), 1,3%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
1% (-), 1%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP
25 месяцев
1,7% (-0,5%), 1,2%
Белгазпромбанк,
Стабильный
3 года
1,5% (-0,5%), 1%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
0,2% / 0,2% (-), 0,2% / 0,2%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
751−1000 дней
0,3% (-0,2%), 0,1%
БТА Банк,
БТА Профит
2 года
2% (-0,8%), 1,2%
Банк Решение,
Online-решение
2 года
2,1% (-), 2,1%
ВТБ Банк,
Окно возможностей
2 / 3 года
0,01% / 0,01% (-), 0,01% / 0,01%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
1,2% (+0,2%), 1,4%
Дабрабыт,
Капитальный
2 / 3 года
0,1% / 0,1% (-), 0,1% / 0,1%
МТБанк,
Актуальный
2 года
0,5% (-), 0,5%
Паритетбанк,
Капитал
2 года
1,75% (-), 1,75%
РРБ Банк,
Европейский
2 года
1% (-), 1%
РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный
3 года
2,2% (-0,7%), 1,5%
Статусбанк,
Бережливые бабки
2 года
0,5% (-), 0,5%
Технобанк,
е-Удача
2 года
1% (-), 1%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
2,0% (-), 2,0%
Цептербанк,
Цептер Соната
2 года
2,2% (-0,2%), 2%
Банк, вклад (срок размещения)
Ставка в октябре (изменения ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее (2 / 3 года)
1% (-), 1%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад (25 месяцев)
0,25% (-), 0,25%
Белагропромбанк,
Максимум плюс (2 года)
2,1% (-1,5%), 0,6%
Белагропромбанк,
Стандарт (3 года)
0,3% (+0,3%), 0,6%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд (2 года)
2% (-0,45%), 1,55%
Беларусбанк,
Классик (3 года)
1,8% (-0,5%), 1,3%
Банк БелВЭБ,
Персональный (2 года)
1% (-), 1%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP (25 месяцев)
1,7% (-0,5%), 1,2%
Белгазпромбанк,
Стабильный (3 года)
1,5% (-0,5%), 1%
Белинвестбанк,
Личный выбор (2 / 3 года)
0,2% / 0,2% (-), 0,2% / 0,2%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй (751−1000 дней)
0,3% (-0,2%), 0,1%
БТА Банк,
БТА Профит (2 года)
2% (-0,8%), 1,2%
Банк Решение,
Online-решение (2 года)
2,1% (-), 2,1%
ВТБ Банк,
Окно возможностей (2 / 3 года)
0,01% / 0,01% (-), 0,01% / 0,01%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс (2 года)
1,2% (+0,2%), 1,4%
Дабрабыт,
Капитальный (2 / 3 года)
0,1% / 0,1% (-), 0,1% / 0,1%
МТБанк,
Актуальный (2 года)
0,5% (-), 0,5%
Паритетбанк,
Капитал (2 года)
1,75% (-), 1,75%
РРБ Банк,
Европейский (2 года)
1% (-), 1%
РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный (3 года)
2,2% (-0,7%), 1,5%
Статусбанк,
Бережливые бабки (2 года)
0,5% (-), 0,5%
Технобанк,
е-Удача (2 года)
1% (-), 1%
Франсабанк,
Верный расчет (2 года)
2,0% (-), 2,0%
Цептербанк,
Цептер Соната (2 года)
2,2% (-0,2%), 2%
Вклады в российских рублях
В сегменте российского рубля продолжается сокращение ставок в среднем на 0,5−1% годовых. Белагропромбанк решил-таки то ли исправить опечатку, то ли «незаметно» исправить ошибку прошлого месяца и установил ставки примерно на одном уровне с остальными банками.
Среди тех, кто поднял ставку, — Белагропромбанк: доходность по депозитам подтянули до уровня других банков.