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Рост ВВП ниже самых пессимистичных ожиданий
Источник материала: Партизан
Согласно официальным данным, рост ВВП за 9 месяцев текущего года составил 1% при официальном правительственном плане 3,1%.
Это даже меньше ожиданий Всемирного банка, который в начале года прогнозировал рост белорусской экономики на 1,8%. Рост ВВП в отдельные месяцы ускорялся, но все равно так и не удалось переломить негативные тенденции в экономике, несмотря на мягкую кредитно-денежную политику, проводимую Нацбанком.
Не стоит забывать, что эти темпы роста сформировались при низком уровне инфляции. Индекс потребительских цен за 9 месяцев текущего года вырос всего на 3,4% (годовой план закладывал предел в 5%). Если бы инфляция по итогам 9 месяцев 2019 г. сложилась на более высоком уровне, белорусская экономика вполне могла показать отрицательные темпы роста.
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Согласно официальным данным, рост ВВП за 9 месяцев текущего года составил 1% при официальном правительственном плане 3,1%.
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