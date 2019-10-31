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Рост ВВП ниже самых пессимистичных ожиданий

01.11.2019 09:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Согласно официальным данным, рост ВВП за 9 месяцев текущего года составил 1% при официальном правительственном плане 3,1%.

Это даже меньше ожиданий Всемирного банка, который в начале года прогнозировал рост белорусской экономики на 1,8%. Рост ВВП в отдельные месяцы ускорялся, но все равно так и не удалось переломить негативные тенденции в экономике, несмотря на мягкую кредитно-денежную политику, проводимую Нацбанком.

Не стоит забывать, что эти темпы роста сформировались при низком уровне инфляции. Индекс потребительских цен за 9 месяцев текущего года вырос всего на 3,4% (годовой план закладывал предел в 5%). Если бы инфляция по итогам 9 месяцев 2019 г. сложилась на более высоком уровне, белорусская экономика впол­не могла показать отрицательные темпы роста.
 
 
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Согласно официальным данным, рост ВВП за 9 месяцев текущего года составил 1% при официальном правительственном плане 3,1%.
 
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