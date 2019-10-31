Эксперт: Авторитаризм мешает реформам и тормозит экономический рост

"Завтра твоей страны" прослушали их выступления на «Кастрычніцкім эканамічным форуме» и выбрали самое важное. Сайтпрослушали их выступления на «Кастрычніцкім эканамічным форуме» и выбрали самое важное.





Как рынок может помочь демократии





Марек Домбровски, профессор, старший научный сотрудник CASE:





— Популистские политические режимы, которые не являются дружественными рынку, приводят к экономическим катастрофам.





Если на рейтинги политических свобод наложить индекс экономической свободы, можно заметить определенную корреляцию между странами: бóльшая степень экономических свобод связана с политическими свободами и наоборот. Это правило не работает только для некоторых государств, например, для Сингапура или Гонконга.





Возникает вопрос, каким образом эти свободы взаимосвязаны и как рынок может помочь демократии?





Например, спрос на верховенство права напрямую вытекает из рыночных отношений. Рынок также помогает развитию институтов гражданского общества, расширяет прослойку среднего класса и выстраивает культуру сотрудничества. Он способствует экономическому развитию, которое в свою очередь создает потребность для политических свобод и демократии.





Демократия же выстраивает систему противовесов, повышает прозрачность правительственных действий, сдерживает возможности использования государственных ресурсов для выгод отдельной группы лиц. Гражданские свободы являются основой экономических свобод, а демократическая легитимность помогает принимать непопулярные, но необходимые решения.





Опыт посткоммунистических стран показывает, что авторитаризм не способствует созданию рыночных отношений. Если в 2000-х годах росло число стран, которые считались свободными либо частично свободными, то в 2010-х эта ситуация переломилась, что особенно заметно в постсоветских странах. Есть список стран, где явно виден переход от рыночных отношений к авторитарному развитию. Это Беларусь после 1996 года, Россия после 2003-го, Турция в 2010-х, Украина в период с 2010 по 2014 годы, Венгрия после 2010-го и Польша после 2015-го.





Такое движение отрицательно повлияло на курс и динамику экономических реформ. Авторитарный стиль управления приводит к большим перекосам в экономике, снижению конкурентоспособности, более низкой конкуренции и большему уровню коррупции.









Цифровые технологии не мешают торговле, а облегчают ее





Роберт Купман, главный экономист Всемирной торговой организации:





— Цифровые и информационные технологии занимают все больше места в международной торговле. Вопреки стереотипам, цифровая торговля не подавляет традиционную торговлю − исследования подтверждают, что они дополняют друг друга. Повышение уровня электронной торговли приводит к росту торговли товарами и услугами, просто в некоторых странах и на некоторых рынках это могут быть другие товары и услуги.





Развитие технологий дает белорусам возможность более широко предоставлять свои услуги зарубежным странам. Благодаря этому будет расти конкуренция на внутреннем рынке. А конкуренция таких услуг станет решающим компонентом роста экономики услуг как на внутреннем рынке, так и на внешнем.





Властям стоит присоединяться к изменениям и поддерживать их, чтобы работники и бизнес получили от происходящей трансформации как можно больше преимуществ.





Борьба за хороших специалистов будет усиливаться





Айан Бегг, профессор, научный сотрудник Европейского института Лондонской школы экономики и политических наук





— Ключевым социально-экономическим и политическим фактором является трудовая мобильность. И на глобальном уровне ведется борьба за передовые кадры. Квалифицированные специалисты уезжают в более развитые и богатые страны, а более бедные сталкиваются с утечкой мозгов. Это касается и Беларуси. Например, Индия готовит примерно полмиллиона инженеров-разработчиков в сфере IT каждый год. И даже такое количество востребовано по всему миру, потому что они обладают высоким уровнем знаний и навыков.









В то время как многие страны привлекают высококвалифицированные кадры, они останавливают на границах экономических мигрантов, не имеющих востребованной в стране профессии. Хотя экономический анализ признает приток мигрантов как положительное явление, потому что они заполняют незанятые на рынке труда ниши.





Почему на рынке труда Беларуси не хватает работников





Новая экономика ведет к изменениям на рынке труда, к которым важно быть готовыми и государственным институтам, и компаниям, и работникам. Перед государствами стоит такая задача, как инвестиции в человеческий капитал и в обучение на протяжение всей жизни. Это критически важно, чтобы люди, чьи навыки более уязвимы к технологическим изменениям, умели приспосабливаться, быстро перестраиваться и переучиваться, чтобы, когда их профессия исчезнет, найти достойную работу.